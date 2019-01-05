Bellona Kayseri Basketbol - Hatay BŞB: 65-67

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA)

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Aydın Karaçam (xx), Murat Amaç (xx), Münevver Özemre (xx).

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sims (xxxx) 24, Meryem (x) 2, Ezgi (x), Milkjovic (xx) 6, Ivankovic (xx) 11, Gizem (x) 2, Gamze (xxx) 8, İbabwe (xx) 12

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE: Paris (xxx) 19, İlsu (xx) 3, Snytsina (xxx) 9, Cansu (xx) 7, Williams (xxx) 13, Hülya (xx) 4, Gizem Başaran (xx) 2, Merve (xx) 2, Abdelkader (xxx) 8

1\'İNCİ PERİYOT: 18-24

İLK YARI: 32-42

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 48-51

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Hatay Büyükşehir Belediye\'ye 67-65’lik skorla mağlup oldu.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçta konuk takım Hatay Büyükşehir Belediye ilk periyodu 6 sayı farkla önde tamamladı: 18-24. Konuk takım 2’nci periyotta farkı çift haneli sayılara kadar çıkarttı. Hatay temsilcisi devreye 42-32 önde girdi. 3’üncü periyotta seri sayılar ile farkı kapatan Bellona Kayseri Basketbol öne geçti. Hatay Büyükşehir Belediye periyodu 3 sayı farkla önde tamamladı: 48-51. Final periyodunda son dakikalarda daha az hata yapan Hatay Büyükşehir Belediye, maçı 67-65’lik sonuçla kazandı.

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