Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray: 62-65

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA)
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Turgut Işık (xxx), Seyhan Topaloğlu (xx), Sedef Yarıcı (xx).
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Meryem (x), Ezgi (xx) 8, Milkjovic (xx) 4, Anderson (xxx) 11, Ivankovic (xxx) 19, Gizem (x) 2, Gamze (xx) 7, Melike Tuğba (xx) 11
GALATASARAY: Şerife (xx), İrem Naz (xx) 6, Sinem (xxx) 13, Işıl (xxx) 10, Nazlı Bircan (xx), Farhiya (xx) 4, İnci (xx), Macaulay (xxx) 15, Jefferson (xxx) 17
1\'İNCİ PERİYOT: 15-18
İLK YARI: 27-38
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 46-54
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol sezonun 7’inci haftasında evinde konuk ettiği Galatasaray’a 65-62’lik skorla mağlup oldu.
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