Bellona Kayseri - Gündoğdu Adana: 95-87

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA)

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Tahsin Kuzu (xx), Umut Özgün Ergün (xx), Ahmet Murat Arıkanlı (xx)

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Meryem (xx), Armstrong (xxx) 9, Ezgi (xx), Milkjovic (xxx) 9, Anderson (xxxx) 29, Ivankovic (xxx) 15, Gizem (xx) 2, Gamze (xxx) 12, Melike Tuğba (xxxx) 19

GÜNDOĞDU ADANA BASKETBOL: Boyd (xxx) 22, Manolya (xx) 6, Marginean (xxx) 24, Lucie Melek (xx) 13, Fatmanur (x) 4, Malashenko (x) 7, Sevgi (x), Ervin (xx) 11

1\'İNCİ PERİYOT: 27-17

İLK YARI: 45-39

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 67-61

5 FAUL: Manolya, Boyd (Gündoğdu Adana Basketbol)

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol sezonun 5’inci haftasında konuk ettiği Gündoğdu Adana Basketbol’u uzatma periyodunda yakaladığı üstünlükle 95-87 mağlup etti.

Müsabakaya sayı ile başlayan ev sahibi takım ilk periyodu 10 sayı farkla önde tamamladı: 27-17. İkinci periyoda seri sayılarla başlayan konuk takım farkı 4 sayıya kadar düşürdü. Bellona Kayseri Basketbol farkı tekrar açarak devreye 9 sayı farkla önde girdi: 45-39.

Üçüncü periyodun ilk 2 dakikasında iki takım da sayı kaydedemedi. Daha sonra 7-0’lık seri yakalayan Adana takımı farkı 2 sayıya düşürünce ev sahibi takım mola aldı. Moladan sonra skor üstünlüğünü elinde tutan Kayseri temsilcisi final periyoduna 6 sayı farkla önde başladı: 67-61. Dördüncü periyoda baskılı başlayan konuk takım farkı kapatarak skoru 67-67’ye taşıdı. Dördüncü periyot 81-81 tamamlanınca müsabaka uzatma periyoduna gitti. Uzatma periyodu karşılıklı sayılarla başladı. Ev sahibi takım skor üstünlüğünü müsabaka sonuna kadar elinde tutarak bu sezonki ilk galibiyetini aldı: 95-87.

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