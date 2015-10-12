"Belli ki kimse Davutoğlu'nu ciddiye alıp kendisine adamakıllı bilgi vermiyor"

Hürriyet yazarı Mehmet Y. Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede Star Medya Grubu Başkanı Murat Sancak'a yönelik "saldırının faillerinin yakalandığını" ileten Başbakan Ahmet Davutoğlu için, "Belli ki kimse Başbakan'ı ciddiye alıp kendisine adamakıllı bilgi vermiyor, o da gazetelerde okuduğu, sağdan soldan duyduğu bilgi kırıntıları ile memleketi idare ettiğini düşünüyor" dedi.

Yılmaz, Davutoğlu'nun Ankara katliamı sonrası yaptığı Suruç'taki canlı bombayı işaret ederek, "Suruç'ta saldırıyı yapan Abdurrahman Alagöz yakalanarak hukuka teslim edildi" açıklamasına da gönderme yaptı. "Başbakan'ın bizimkinden bir hayli farklı bir âlemde yaşadığına artık yemin edebilecek durumdayım" diyen Davutoğlu, "Başbakan belki farkında değil ama birileri ona bu işler nasıl oluyor anlatsa iyi olacak" ifadesini kullandı.

Yılmaz'ın Hürriyet'te "Barış istemenin fıtratında mı var?" başlığıyla yayımlanan (12 Ekim 2015) yazısından ilgili bölümler şöyle:

Birileri ona gerçeği söylese iyi olacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Star Medya Grubu yöneticisi Murat Sancak'a saldıranların yakalandığını söylediğinde şaşırmıştım, çünkü biliyorsunuz kimse yakalanmamış durumda hâlâ.

Ama bundan sonra söylediği hiçbir şeye şaşırmamaya karar vermiş bulunuyorum.

Belli ki kimse Başbakan'ı ciddiye alıp kendisine adamakıllı bilgi vermiyor, o da gazetelerde okuduğu, sağdan soldan duyduğu bilgi kırıntıları ile memleketi idare ettiğini düşünüyor.

Ankara'daki canavarca saldırıdan sonra da yaptığı şu açıklamaya bakın:

"Diyarbakır ve Suruç'ta failler yakalanarak hukuka teslim edildi. Suruç'ta saldırıyı yapan Abdurrahman Alagöz yakalanarak hukuka teslim edildi."

Başbakan'ın bizimkinden bir hayli farklı bir âlemde yaşadığına artık yemin edebilecek durumdayım.

"Yakalanarak hukuka teslim edildi" dediği terörist Alagöz, o saldırıda zaten canlı bomba olarak bulunuyordu ve bomba patlayınca öldü. Bu saldırı ile ilgili olarak "hukuka teslim edilmiş" kimse de yok!

Sadece Suruç saldırısının değil, diğer bombalı saldırıların da arkasındaki planlayıcılar, sevk ve idare edenler hâlâ ortada yoklar.

Başbakan belki farkında değil ama birileri ona bu işler nasıl oluyor anlatsa iyi olacak.

Bir canlı bomba, sadece bir canlı bomba değildir!

Çevresinde güçlü bir ağ olmalıdır ki eylemini yapabilsin.

Şimdi soralım Başbakan'a: Adana, Mersin, Diyarbakır, Suruç'taki canlı bomba eylemlerinden sonra kimler ele geçirildi?

Patlayıcıları temin edip, bombanın yapılmasını sağlayan ve canlı bomba olacak kişinin vücuduna saranlar nerede?

Canlı bombayı eylem gününe kadar bir yerde saklayan, o süre içinde beynini ideolojik olarak yıkayarak eyleme hazırlayanlar nerede?

Canlı bomba olmasına karar verilen kişiyi tespit edip, örgüte devşiren ve örgüte katılması için Suriye sınırından geçirip IŞİD kamplarına yerleştiren ve sonra onu tekrar Türkiye'ye sokanlar nerede?

NOT: Davutoğlu, Sancak'a saldıranların yakalandığını, dün Kılıçdaroğlu'na da söylemiş ama böyle bir saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalandıklarına ilişkin ne savcılıktan ne de emniyetten bir açıklama yapıldı.

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