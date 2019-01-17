Bellerine halat bağlayıp, çatıları kardan temizliyorlar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-HAKKARİ\'de etkili olan yoğun kar yağışı kimileri için yeni bir gelir kapısına dönüştü. Binaların çatılarında biriken kar kütleleri, günlüğü 100 TL karşılığında temizleniyor.

Ekmek parası için kar temizleme işi yapanlar, yüksek binalarının çatılarına bellerine bağladıkları halatlarla çıkıyor. Ardından da tonlarca ağırlıktaki kar kütlelerini kürek yardımıyla kontrollü şekilde aşağı atıyor. Kar temizleme işi yapan Fikret Özdemir, binaların çatılarında kar kütlelerini temizleyerek ekmek parası kazandığını belirterek,\"Tehlikeli bir iş. Ancak ekmeğimizi böyle kazanıyoruz. Günlük 100 lira alıyoruz. Çok tehlikeli bir iş, ama bu işi yapmasak aç kalırız\" dedi.

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