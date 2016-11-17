Bellerin en az 4 hafta yok

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Hector Bellerin, 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, Tottenham ile oynadıkları derbi maçta Danny Rose ile girdiği ikili mücadelenin ardından ayak bileğinden sakatlanan 21 yaşındaki İspanyol futbolcunun yaklaşık bir ay takımdaki yerini alamayacağını belirtti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde üç, Premier Lig'de ise tüm maçlarda ilk on birde sahaya çıkan ve 90 dakika forma giyen Bellerin takımını, Paris Saint-Germain, Basel, Manchester United, Bournemouth, Southampton, West Ham United, Stoke City ve Everton karşılaşmalarında yalnız bırakacak.

Arsenal'ın altyapısından yetişen İspanyol savunma oyuncusu, 2013-14 sezonundan bu yana 94 maçta forma giydi ve 3 gol attı.