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Spor

Arsenal'in Bellerin'i kaptırmaya niyeti yok

Haftalık 40 bin Sterlin kazanan genç futbolcu yeni kontratıyla 100 bin Sterlin kazanacak

09 Kasım 2016 16:26

Arsenal'de genç yıldız Hector Belllerin’in sözleşmesi uzatılıyor. İspanyol futbolcu, yeni kontratıyla maaşını da katlayacak.

Arsenal'in değişmez oyuncularından biri haline gelen Hector Bellerin, Barcelona başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde yer alıyor.

Telegraph gazetesi, Arsenal ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Bellerin'in yıllık ücretini katlayacağı yeni bir sözleşme için Londra kulübüyle anlaşmaya vardığını yazdı.

Oyuncunun menajeri Albert Botines de anlaşma haberlerini doğruladı. Şu anda haftada 40 bin Sterlin kazanan genç futbolcunun, yeni sözleşmeye imza atmasının ardından haftalık 100 bin sterlin kazanacağı öne sürülüyor.

 

Barcelona altyapısından yetişti

 

Barcelona altyapısından yetişen Bellerin, 2011 yazında henüz 16 yaşındayken 500 bin Euro bonservis bedeliyle Arsenal'e transfer olmuştu.

Bu sezon 14 resmi maçta oynayan Bellerin, hücum özellikleri ön planda olan bir savunma beki portresi çiziyor.

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