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Bella Hadid: Müslüman olmaktan gurur duyuyorum

"Benim babam da ABD'ye bir göçmen olarak geldi"

05 Nisan 2017 11:12

Filistin asıllı top model Bella Hadid, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik politikalarını eleştirerek, "Benim babam da ABD'ye bir göçmen olarak geldi. Her zaman dindar bir adam oldu ve hep bizimle birlikte dua ederdi. Bir Müslüman olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Milliyet'te yer alan habere göre Hadid, bir göçmen çocuğu olarak dünyaya gelmenin hayata bakışını da şekillendirdiğini sözlerine ekledi.

Filistin asıllı Ürdünlü iş adamı Mohamed Hadid'in Hollandalı model Yolanda Foster ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Bella Hadid, Terry Richardson'ın objektifine poz verdi.

ABD'li model, şarkıcı The Weeknd ile ayrılığına ilişkin olarak ise "Yeni bir ilişkiye başlamak için acele etmiyorum" şeklinde konuştu.

 

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