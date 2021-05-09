Bella Hadid'den Kudüs tepkisi; "Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin yaşananlarda payı var"

Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa çevresinde İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesine tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşımlar yapan Hadid "Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var!" yazdı.

Sputnik'te yer alan habere göre, İsrail'de Mescid-i Aksa baskınına tepkilere ünlü model Bella Hadid de katıldı. Hadid, Instagram üzerinden çok sayıda paylaşım yaptı. Instagram hikâyelerinde çok sayıda görüntü paylaşan Hadid, üstlerine yorumunu yazdı.

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IMEU platformunun "Bugün, Sheikh Jarrah'daki 200'den fazla Filistinli zorunlu tahliyeyle yüzleşti." başlıklı içeriğini takipçileriyle paylaşan Hadid, içeriğe "KENDİ EVLERİNDEN edildiler!!!!!!!!!" ifadeleriyle destek verdi.

Bella Hadid, evinden çıkarılan çocuklu bir kadının fotoğrafını paylaşarak şu değerlendirmede bulundu: "Bu fotoğraf sizi rahatsız etmeli. Bunun sizin kendi annenize veya büyükannenize en kutsal günlerinden birini geçirirken ve oruç tutarken yapıldığını hayal edin. Buna açıkça üzülmenin insan olmakla alakası var. Bu dinle değil ilkeli olmakla alakalı. Şunu bilin ki birçok İsrailli de şaşkına dönmüş durumda ama siz bunu da görmüyorsunuz. Filistinliler insandır! Bu bir #insanhakları meselesidir. #ShiekhJarrahaÖzgürlük"

Ünlü model kız kardeşleriyle Filistin'de olup bitenleri her gün konuştuğunu dile getirerek, "Nasıl hissettiğimi kelimelere dökmek oldukça zor. Soydaşlarımın acısını hissediyorum. Güvende olmayan ve korkan Filistinli kardeşlerim için ağlıyorum. Bu artık durmalı! Böyle bir şeye yer yok! Özellikle 2021'de! Filistinli olmaktan gurur duyuyoruz ve her zaman Filistin'in yanındayız! Babamız 1948'de orada doğduğundan beri bu böyle. Sonsuza kadar Filistin!" ifadelerini kullandı.

Hadid, "Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3.8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz?" ifadelerini paylaştı.