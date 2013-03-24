Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Antalya’da partisinin ilçe ve belde teşkilatlarını ziyaret etti.

Baykal, beraberindeki CHP Antalya Milletvekilleri Osman Kaptan, Yıldıray Sapan ve Arif Bulut ile partisinin Kumluca ilçe ve belde teşkilatlarını ziyaret etti.

Baykal, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, ilçe teşkilatı ve belde örgütlerini ziyaret ettiklerini, ziyaretlerde partililer ve vatandaşların heyecanının kendisini fazlasıyla mutlu ettiğini söyledi.

CHP olarak son dönemde Türkiye’de yaşanan olayları çok iyi takip ettiklerini anlatan Baykal, partiye, Türkiye’ye dünden daha fazla sahip çıkılması gerektiğini en iyi şekilde idrak ettiklerini ifade etti.

'Referandum sinyali verdi'

Hükümetin çözüm süreciyle ilgili yürüttüğü politikanın Türkiye’nin temel yapı taşlarına zarar verici boyuta doğru gittiğini iddia eden Baykal, ”Türkiye’nin bölünmesine zemin hazırlayacak bazı oyunlara ’dur’ diyebilmek için CHP olarak her şeye hazırlıklı olmalıyız. Türkiye olarak çok önemli bir siyasi döneme girdik, belki sonbaharda anayasa referandumu olabilir. Anayasada Türk milleti lafını kaldırmak için çalışmalar yapıldığını hepimiz görüyoruz. Buna seyirci kalamayız” dedi.

Bundan dolayı Türkiye’ye ve Türkiye’nin değerlerine sımsıkı bağlanarak sahip çıkmak zorunda olduklarını söyleyen Baykal, ”CHP’ye sahip çıkmak Türkiye’ye sahip çıkmak, Türkiye’ye sahip çıkmak CHP’ye sahip çıkmaktır. Türkiye’nin önündeki olası anayasa referandumu ve seçimlerde herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekir. Türkiye’nin geleceğini karanlık bir sürece götürecek olayların önüne ancak bu şekilde geçilebilir” diye konuştu.