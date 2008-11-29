Belki de sıra sizde!

Kiminin düzenli olarak, kiminin ise “ya çıkarsa” diyerek satın aldığı, yine de yeni bir yıla girerken, zengin fakir bir çok kişinin “olmazsa olmaz” diye şansını denediği Talih Kuşu...



Büyük ikramiyenin bu yıl 25 milyon YTL olduğu Milli Piyangonun yılbaşı özel biletleri satışa sunuldu.



Tam biletlerin 24 YTL'den, yarım biletlerin 12 YTL'den, çeyrek biletlerin ise 6 YTL'den satıldığı yeni yıl özel çekilişine için daha ilk günden ilgi büyük olurken, bayiler bu yıl küresel krizin etkisiyle talebin daha da katlanacağını belirtiyor.



Bazılarının ekipler halinde çalıştığı bayiler, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı yerlerde konumlanırken, “kıran kırana” rekabet şimdiden başlamış durumda. Kimisi ünlenen isimleri ile müşteri çekiyor, kimisi ise kredi kartı ile satış imkanı sunuyor.



Başkent'in tanınmış bayisi Ali Haydar, yılbaşı çekilişi için hazırlıklarının tamamlandığını ve ekipler halinde çalıştıklarını anlatırken, bu yıldan satış anlamında umutlu olduklarını söyledi.



Dünya genelinde ekonomik krizin yaşandığını bunun da vatandaşları daha çok şans oyunlarına yönlendirdiğini belirten Haydar, “Kriz bana kazandırır, benim işim artar, insanlar için 6 lira önemli değil, 25 milyon lira kazanmak önemli” dedi.



“Ali Haydar” olarak markalaşan ismiyle 1980 yılından bu yana biletçilik yaptığını anlatan Haydar, kendisine yurt genelinin yanı sıra Avrupa'daki vatandaşlardan da talep geldiğine işaret etti.



Perakendeden çok toptan satış yaptığına dikkati çeken Haydar, “Merkez Bankası gibi sağlam güvence kaynağı oldum” dedi.



KREDİ KARTINA 12 TAKSİT



İstanbul'un ünlü Nimet Abla'sının Ankara bayisinde bilet satan Erdal Doğuş ise biletin satışa çıkardıkları ilk saatlerden itibaren ilginin beklediklerinden yüksek olduğu belirtirken, kredi kartı ile de bilet satan bayi Çetin Koç, insanların artık nakit sıkıntısı çektiğini, cebinde parası olmayan insanlara da kredi kartı yoluyla satış olanağı sunduklarını kaydetti.



Vatandaşlara çeyrek bileti dahi kredi kartı ile satın alma imkanı sunduğunu anlatan Koç, 100 ve daha fazla bilet alana komisyonsuz 12 taksit seçeneğinin de bulunduğunu ifade etti.



ÇARKLAR YENİ YILDA KİME NE VERECEK?



2008'i yeni yıla bağlayan 31 Aralık günü yapılacak Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye olarak 1 adet 25 milyon YTL verilecek. Çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de, 1 adet 5 milyon YTL ve 1 adet 1 milyon YTL olacak.



Yılbaşı çekilişi, en az 3, en fazla da 9 kişinin yeni yıla milyoner olarak girmesini sağlayacak. Çekilişte 25 milyon ve 5 milyon YTL'lik büyük ikramiyelerin çeyrek bilete, 1 milyon YTL'lik ikramiyenin ise tam bilete çıkması halinde 9 kişi milyoner olacak. Her 3 ikramiyenin tam bilete çıkması durumunda ise, 3 talihli yeni yıla milyonluk ikramiyelerle giriş yapacak. Özel çekilişin diğer ikramiyeleri de, 1 adet 500 bin YTL, 5 adet 200 bin YTL, 10 adet 100 bin YTL, 50 adet 50 bin YTL, 150 adet 10 bin YTL, 150 adet 5 bin YTL, 150 adet bin YTL, 1.500 adet 300 YTL, 10 bin adet 200 YTL, 40 bin adet 100 YTL, 120 bin adet 80 YTL, 800 bin adet 50 YTL olarak belirlendi. Çekilişte ayrıca 2 milyon adet amorti ve 63 adet teselli ikramiyesi dağıtılacak. Böylece tüm biletlerin satılması halinde toplam ikramiye adedi 2 milyon 972 bin 82'ye, toplam ikramiye tutarı da 144 milyon 25 bin YTL'ye ulaşacak.

25 milyon YTL tutarındaki büyük ikramiye, satılan bilete isabet edinceye kadar çekilişe devam edilecek.



