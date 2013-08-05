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Yaşam

'Belki çözüm sürecine katkısı olur'

Şırnak'ta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları hırsızlıklara karşı uyarmak için kentin önemli cadde, sokak ve binalarına Türkçe ve Kürtçe yazılı pankartlar astı.

05 Ağustos 2013 20:04

Şırnak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce kentte bir ilk gerçekleştirildi. Ekipler, vatandaşları hırsızlıklara karşı uyarmak için kentin önemli cadde, sokak ve binalarına Türkçe ve Kürtçe uyarı pankartları astı. Pankartlarda Türkçe 'Kapı ve pencelerinize açık bırakarak hırsıza davetiye göndermeyin' anlamına gelen Kürtçe, 'DerÎ û Pencera xwe vekirî Nehêlin Da Ku Nebe vexwendnameyek Bo Diza', Türkçe 'Emeğinizi hırsızlara hediye etmeyin, gerekli önlemleri alın' anlamına gelen Kürtçe, 'Keda Xwe diyarî Diza Nekin' Rêlibergirttinên Pêwist Pêk Bînin', Türkçe 'Kilitleyin ya da kaybedin' anlamına gelen Kürtçe, 'An Qulf Bike An Jî Wenda Bike' yazıldı. Pankartlara temsili hırsız ve evlerin fotoğrafları da konuldu.
 
Şırnaklılar pankartları olumlu karşılarken esnaf Şemdin Barış, "Çok güzel anlamlı herkesin anlayabileceği dilden söylenmiş teşekkür ederiz" dedi. Metin Bayat ise "Polis iyi bir hizmet yapmış. Belki çözüm sürecine katkısı olur" dedi.

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