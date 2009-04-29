Belinizi inceltin

Yaz aylarında kadınların korkulu rüyası haline gelen kalın bel sendromundan kurtulabilirsiniz.



Beliniz bir türlü incelmiyor mu?



Bu bölgeler ilk yağ depolanan ve en son yakılabilen yağlardır. Bu kısımdaki yağların erimesi bilinçli bir diyet ve hızlandırılmış spor programı gerektirir. Diyet yaparken sadece karbonhidrat alımını düşürmek yetmez. Meyvelerden ve sebzelerden basit şeker alımı yapılması gerekir. Bel inceltmek için zorlayıcı karın hareketleri yapmayın diğer kaslarınızı çalıştırdığınız kadar egzersiz yapmanız yeterli.



Spor yapmak için doğru zaman nedir?



Spor zamanı yapılan sporun amacına göre belirlenmeli. Vücut yağlarını yakmak için sabah erken saatler, kas gelişimi içinse 13:00 - 15:00 saatleri vücut için daha uygundur. Sabah uyandığınızda gece boyunca boşalan glikojen depoları vücudu yağ yakmaya hazırlar. Sabah bir şey yemeden içilen şekersiz kahve ve alınan bir bebek aspirininden sonra kısa bir kardiyo çalışması yapılır.



Spordan iki saat önce kepekli ve tahıllı ürünler ve tavuk, hindi, balık gibi gıdalar yemek yeterlidir. Spordan sonra bir miktar meyve suyu enerji verir. Spor yapmaya başladıktan 20 dakika sonra yağ yakılmaya başlanır. Ancak bu süre yaşa, cinsiyete ve kiloya göre azalıp artabilir.



Haftada kaç gün spor yeterli olur?



Ağırlık için haftada 3-4 kez spor salonuna gitmek yeterlidir. Ancak yağ yakmak için haftada 5-6 kez günde 20 dk kardiyo çalışması yapmalısınız. Günde yarım saatinizi spora ayırdığınızda bel bölgenizdeki incelmeleri fark edeceksiniz.

