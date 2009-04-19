Belinizi en iyi siz korursunuz

Toplumda her 100 kişiden 80’inin hayatının bir döneminde bel ağrısından yakındığı belirtilerek, bel ağrılarının ancak yüzde 2'sinin bel fıtığı olduğu, gerçek bel fıtıklarının da ancak yüzde 15’inin cerrahi tedavi gerektirdiği ifade edildi.



Bel ağrısı olan hastaların yüzde 75-80'inin birkaç hafta içinde kendiliğinden iyileştiğini hatırlatan Batay ntvmsnbc’ye yaptığı açıklamada, bel ağrısının, kas spazmı, kireçlenme, romatizma, kemik erimesi, omurlarda kırık, bel kayması ve bel fıtığı gibi çeşitli nedenlerden oluşabileceğini söyledi. “Belinizi en iyi siz, kendiniz koruyabilir ve ağrıdan uzak tutabilirsiniz.” diyen Batay, bu yolda sadece doktorun yardımcı olabileceğini belirtti.



Bayındır Hastanesi Söğütözü Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr.Gökhan Akpınar, Omurganın fizyolojik düzgün pozisyonu dışındaki her duruşun kaslar, bağlar, omurga eklemleri ve diskler üzerindeki yüklenmeyi arttırdığına dikkat çekerek, ani yapılan hareketler ve ağırlık kaldırma sırasında da aynı durumun söz konusu olduğunu ifade etti. Akpınar, duruşları normal olmayan ve kasları yeterince güçlü olmayan kişilerde eklem kapsüllerinin ve bağlarının aşırı gerilip, gevşediğini dile getirdi. Akpınar,, “Omurga normal sınırlarının dışında eğimini arttırır özellikle diskler ve omurga eklemleri aşırı yük altında kalır. Omurga üzerindeki bu yüklenmeyi önlemek ve uygun egzersizlerle kasların güçlendirilmesi son derece önemlidir. Omurgaya zarar verecek hareketlerin bilinmesi ve bunlardan kaçınılması yalnız ağrılı dönemlerde değil tüm yaşam boyu gereklidir.” dedi.



Bel ağrısını önlemeye yönelik adımlar



Rahat giysiler, alçak topuklu ayakkabılar tercih edin.

Eğer gerekli ise ayakkabınıza yerleştirecek tabanlık gibi özel aparatlarla yürüyüşünüzü değerlendirme ve düzeltme fikrini gözden geçirin.

Hafifçe geriye yatan, sağlam bel desteği olan bir sandalye seçin.

Eğer uzun zaman oturarak çalışmak zorundaysanız ayaklarınızı döşeme üzerinde veya düşük bir yükseklikte (hangisi rahat ise) dinlendirin.

Eğer uzun süre ayakta çalışmak zorundaysanız bir ayağınızı düşük bir yükseklikte dinlendirin.

Eğer uzun mesafe araç kullanarak çalışmak zorundaysanız belinizin arka kısmına küçük bir yastık veya bir havlu koyun, bu arada sık mola vermeyi ve birkaç dakikalık yürüyüşler yapmayı da unutmamalısınız.

