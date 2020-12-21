Belinden kabloyla direğe bağlanan köpek ölü bulundu!

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde belinden kabloyla direğe bağlanan köpek, ölü olarak bulundu.

Saat 09.00 sıralarında, Büyükçekmece D-100 Karayolunun Güzelşehir mevkii İstanbul istikametinde yaşanan olayda, işyerine gitmek için otomobiliyle yola çıkan bir vatandaşın dikkatini yol kenarında yatan bir köpek çekti.



Arabasıyla köpeğin olduğu noktada duran Metin Baykal isimli vatandaş, aracından inip hayvanın yanına gitti.



Köpeğin belinden kabloyla bağlanmış olduğunu gören Baykal, hayvanın öldüğünü fark etti. (DHA)