Belhanda'nın Galatasaray'a maliyeti belli oldu; Faslı futbolcu ne kadar kazanacak?

Galatasaray’ın yeni transferi Faslı Younes Belhanda’nın sözleşmesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi. Sarı-kırmızılılar 27 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e 8 milyon Euro ödeme yaparken, Belhanda da sezon başına 3 milyon 350 bin Euro kazanacak.

Belhanda için ayrıca Dinamo Kiev’e 3 sezon için Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma durumunda 500 bin Euro, UEFA Avrupa Ligi’ne katılma durumunda 250 bin Euro verilecek. Ayrıca Galatasaray, Faslı oyuncunun her 25. resmi maçına 250 bin Euro ödeyecek. Belhanda, Galatasaray’dan sezon başına 3 milyon 350 bin Euro alacak.

Sarı-kırmızılı ekipten KAP’a yapılan açıklama şöyle;

“Profesyonel futbolcu Younès Belhanda ve kulübü FC Dynamo Kyiv ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 8.000.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, bonuslara istinaden maksimum 2.000.000 Euro (net) olmak üzere,

Kulübümüzün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 500.000 Euro net

Kulübümüzün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 250.000 Euro net

Futbolcunun forma giyeceği her bir yirmi beşinci resmi maça istinaden 250.000 Euro net

Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 4 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2018-2019 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti

Buna ek olarak Futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR prim ödeyecektir. Kulübümüzün, oyuncunun görev aldığı maçlarda kazanacağı her 25 puan sonrası ekstra 100.000 Euro prim ödemesi yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.”