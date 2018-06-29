Belhanda'dan VAR'a eleştiri: Büyük takımları koruyor

2018 Dünya Kupası'nda B Grubunu son sırada tamamlayan Fas'ın yıldızı Younes Belhanda, turnuvaya damga vuran video hakem sistemini eleştirdi.

Gruptaki ikinci maçlarında Portekiz'e 1-0 yenilmelerini video hakem sisteminin hatasına bağlayan Galatasaraylı orta saha oyuncusu, “Ronaldo'nun golü öncesinde Pepe'nin yaptığı faulü tüm Dünya gördü. Ancak Video Yardımcı Hakeme yalnızca Portekiz veya İspanya gibi takımlar ihtiyaç duyunca başvuruluyor. Ronaldo'nun golünden sonra hakeme pozisyonu tekrar izlemesini söyledik. Hakem de bize video hakem odasındakilerle iletişim halinde olduğunu söyledi. Ancak kimseyle konuşmadığını biliyorduk'' sözleriyle Portekiz'e haksız bir golle kaybettiklerinin altını çizdi.

Video Yardımcı Hakem sisteminin büyük takımları koruduğunu söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, ''Açıkçası Video Hakeme karşıyım. Bunun büyük takımlara hizmet ettiğini düşünüyorum'' ifadelerini kullandı ve 2018 Dünya Kupası'na erken veda etmelerine rağmen ellerindeki genç jenerasyonla gelecek için umutlu olduklarını sözlerine ekledi.