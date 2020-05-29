Belhanda'yı Gomis'in forma giydiği Al Hilal istiyor

Bafetimbi Gomis’in takımı Al Hilal, Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda için girişimlere başladı.

Galatasaray’da 5 milyon Euro’yu bulan maliyeti nedeniyle yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Faslı yıldız için yönetim bir süre önce menajerlere, “Belhanda’ya teklif getirin” çağrısında bulunmuştu.



Gomis’in takımı Al Hilal, Belhanda’ya talip oldu. İki kulüp arasında transferin gerçekleşmesi adına görüşmeler başladı. Daha önce Belhanda’dan en az 10 milyon Euro’luk bir gelir elde etmeyi hedefleyen Galatasaray Yönetimi, Pandemi sürecinin ardından bu rakamı düşürdü.

5 milyon Euro bekleniyor

Yeni sezon planlaması için bütçeyi oluşturabilmek adına her fırsatı değerlendirmek isteyen Sarı- Kırmızılılar en düşük ihtimalle 5 milyon Euro bonservis bedeline Güney ekibini ikna etmeye çalışacak.



Al Hilal’in ilk teklifinin 3.5 milyon Euro olduğu gelen haberler arasında. Galatasaray’da Mbaye Diagne için de yönetimin aynı Belhanda’da olduğu gibi bir yol haritası çizmeyi hedeflediği ifade ediliyor.