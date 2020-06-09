Belhanda'ya 8 milyon Euro'luk teklif

Razvan Lucescu’nun çalıştırdığı Al Hilal'in, Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda için 8 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Teknik direktörlüğünü Razvan Lucescu'nun yaptığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Faslı yıldız için ısrarcı olduğu ve bonservis konusunda kesenin ağzını açacağı iddia edildi.

Fas basınındaki haberlere göre Al Hilal; kontratı Haziran 2021'de bitecek bu oyuncu için ilk planda sarı-kırmızılılara 8 milyon Euro önerecek.



İddiaya göre Belhanda, Türkiye'de kazandığı paranın üzerinde bir rakam önerilirse ayrılmayı kabul edecek.

Faslı futbolcu bu sezon, 15 maçta 3 gol atarken sadece 1 asist yapabildi.