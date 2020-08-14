Belhanda ve Babel gidici, Feghouli indirim yaparsa kalacak!

Galatasaray'da gözler feragatname imzalamayan 4 isimde. Yıllık 900 bin Euro’yu kabul eden Ryan Donk, biten sözleşmesini yenileyecek. Feghouli 3 milyon Euro’nun altına inerse takımda kalacak. Teklifi reddeden Belhanda ve Babel ise gözden çıkarıldı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in “30'u aşkın futbolcu feragatname imzaladı, 4'ü imzalamadı. Hukuk içinde onlarla da görüşeceğiz” sözlerinin ardından gözler bu isimlere çevrildi: Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Ryan Donk.

Sözcü gazetesinden Mesut Yıldırım’ın haberine göre; Teknik Direktör Fatih Terim'in “Problem çıkaracaklarsa gereken yapılmalı” dediği bu dört oyuncudan ikisi indirime yanaşmayınca gözden çıkarıldı. Belhanda ve Babel ile yolların ayrılmasına karar verildiği, şartlar uygun olursa kiralanacakları belirtildi.



Daha önce indirimi kabul etmeyen Donk cephesi ise yelkenleri suya indirdi. Geçen sezon 1.9 milyon Euro alan 34 yaşındaki Hollandalı'nın menajeri, 900 bin Euro'dan 1+1 yıllık kontratı kabul etti. Önümüzdeki günlerde yeni sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Sorunlu dörtlüden kalması istenen diğer isim Feghouli. Feghouli 3 milyon 850 bin Euro'luk ücretini 3 milyon Euro'nun altına indirirse takımda kalacak.