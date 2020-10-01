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Spor

Belhanda, Rangers maçında Galatasaray formasını son kez giyecek!

01 Ekim 2020 10:03

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın, Rangers maçı sonrasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray yönetimi, Belhanda'dan gelmesi planlanan 7 milyon Euro'luk bonservis ile de transferleri bitirmeyi hedefliyor.

Fanatik'in haberine göre; yaz transfer dönemi boyunca takımdan ayrılıp ayrılmayacağı konusunda bir türlü çözüm bulunamayan Younes Belhanda, sarı-kırmızılı ekibe veda ediyor.

Faslı orta saha oyuncusunun, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynanacak mücadele sonrasında, son kez Galatasaray formasını son kez giymesi bekleniyor. 29 yaşındaki futbolcunun, İskoç ekibi ile bugün deplasmanda oynanacak karşılaşma sonrasında 7 milyon Euro bonservis bedeli ile Fransız ekibi Nice'in yolunu tutması bekleniyor.

Galatasaray yönetimi ve Nice ile yapılan görüşmeler tamamlandıktan sonra Faslı oyuncunun satışından elde edilecek olan gelir ile beklenen transferlerin KAP bildirimlerinin yapılması planlanıyor.

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