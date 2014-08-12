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Spor

Belhanda olmadı, Adel Taarabt'ı verelim

Premier Lig ekiplerinden Queens Park Rangers 'ın Faslı yıldızı Adel Taarabt, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi

12 Ağustos 2014 23:13

Transfer girişimlerini sürdüren Beşiktaş'a Faslı futbolcu Adel Taarabt önerildi.

Skorer’in haberine göre Beşiktaş’ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Menajerler aracılığıyla Faslı futbolcu Adel Taarabt kulübe önerildi.

Yönetim bu futbolcunun transferine sıcak bakıyor. Lakabı ‘Sihirbaz’ olan Adel Taarabt, Premier Lig’de Queens Park Rangers’ın oyuncusu. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Serie A’da Milan forması giydi.

 

Belhanda'nın yediği

 

Beşiktaş’ın transfer için görüştüğü Belhanda ile görüşmeler bir yandan sürerken gündeme bir Faslı futbolcu daha geldi. Dikkat çeken bir ayrıntı ise Belhanda, Fas milli Takımı’nda Adel’in yedeği pozisyonunda.

 

Adel Taarabt kimdir?

 

Fas Milli Takımı’nın 10 numarası olan Adel Taarabt, 25 yaşında ve 1.80 metre boyunda. Ofansif orta saha ve sol açık mevkilerinde görev yapıyor.

Geçen sezonu İtalyan devi Milan’da kiralık olarak geçiren Faslı yıldız, 2010′dan bu yana İngiltere Premier Lig ekiplerinden Queens Park Rangers’ta forma giyiyor. Geçen sezon Milan’da 14 maçta forma giydi, ağları 4 kez salladı.

 

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