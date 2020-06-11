Belhanda'nın satışı için İstanbul'da pazarlık başladı!

FIFA menajeri Fatih İlek, Younes Belhanda'nın Galatasaray'daki geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İlek, "Al Duhail ve Al Rayyan kulüplerinin Belhanda'ya büyük bir ilgisi var. Bu iki kulüpten bir tanesi şu anda İstanbul'da. Bu iş 2 gün içerisinde sonuçlanacaktır" dedi.

Radyospor'da konuşan Fatih İlek, "Şu an Belhanda için resmi bir teklif yok ancak son aşamaya geldik. Katarlılar şu anda İstanbul'da ve teklifin son halini hazırlıyorlar. Birkaç gün içerisinde resmi teklif gelecek.



Birlikte hareket edebilirsek Belhanda'yı oraya götüreceğiz. Kulüpler şu anda yüksek maaliyetli oyuncuları elden çıkarmak istiyor. Şu anda transferde son düzlüğe girdik. Teklif öncelikle kulübe ulaşmalı" şeklinde konuştu.

Fatih İlek, Belhanda için bir Katar kulübünün şu anda İstanbul'da olduğunu söylerken, "Teklif kulübe ulaştıktan sonra kulüplerin isimlerini açıklayacağım. Al Duhail ve Al Rayyan kulüplerinin Belhanda'ya büyük bir ilgisi var. Bu iki kulüpten bir tanesi şu anda İstanbul'da. Bu iş 2 gün içerisinde sonuçlanacaktır" dedi.

"Galatasaray 5 milyon Euro bekliyor"

Galatasaray'ın yaklaşık olarak 5 milyon Euro'luk bir beklentisi olduğunu ifade eden İlek, "Burada oyuncu tercihini akıldan yana kullanacaktır. İstanbul'dan ayrılmak kimse istemez ancak şartlar oluştuktan sonra bu gerçekleşecektir.



Burada önemli olan Galatasaray'ı ikna etmek. Galatasaray'ın 5 milyon Euro'ya yakın bir beklentisi var. Galatasaray'ın burada bir yatırımı söz konusu. Galatasaray'ın hayır diyemeyeceği bir teklif olacak" şeklinde konuştu.