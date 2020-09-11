Belhanda: İstanbul'da mutluyum, kontratım uzatılırsa maaşımda indirime giderim

Galatasaray'ın "Ya ücretini indir ya da teklifleri değerlendir” dediği Younes Belhanda’dan olumsuz yanıt geldi. Faslı 10 numara, İstanbul’da mutlu olduğunu ve ancak kontratı uzatılırsa maaşında indirime gidebileceğini söyledi.

Pandemi sürecinde gelirlerin azalması nedeniyle oyuncularından indirim isteyen Galatasaray’da, Belhanda buna yanaşmamıştı.

Fanatik'in haberine göre; sarı-kırmızılılar bir kez daha Belhanda ile temasa geçerken, 3.3 milyon Euro’luk maaşını 2.5 milyon Euro’ya çekmesi istendi. Aksi takdirde, “Teklifleri değerlendir” denildi. Ancak Belhanda’nın gitmeye de indirim yapmaya da niyeti yok.

Tecrübeli futbolcu, ailesinin İstanbul’da mutlu olduğunu ve ancak sezon sonu bitecek kontratı uzatılırsa maaşında indirim yapabileceğini söyledi.