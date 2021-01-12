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Spor

Belhanda için ırkçı ifadeler kullanan Galatasaray Disiplin Kurulu Yedek Üyesi Cem Emiroğlu istifa etti

12 Ocak 2021 15:01

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda'ya yönelik kullandığı "Bedevi" ifadesiyle tepkilere neden olan sarı-kırmızılı kulübün disiplin kurulu yedek üyesi Cem Emiroğlu görevinden istifa etti.

Galatasaray kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Disiplin Kurulu Yedek Üyesi Cem Emiroğlu görevinden istifa etmiştir. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." denildi.

Ne olmuştu?

Galatasaray'ın ligde 4-3 kaybettiği İttifak Holding Konyaspor maçından sonra sosyal medya üzerinden Belhanda'nın futbolunu eleştirerek takımdan gönderilmesi gerektiğini savunan Cem Emiroğlu, "Bu bedevi ile mi sözleşme uzatılacak?" ifadesini kullanmıştı.

Younes Belhanda ise sosyal medya hesabından "Bu, kabul edilemez. İlk olarak bir hakemin ırkçı ifadesine maruz kaldık. Şimdi de Galatasaray'ın bir disiplin kurulu üyesi tarafından 'bedevi' olarak tanımlanıyoruz. Bu ırkçılık ne zamana kadar sürecek? Kökenlerimi asla inkar etmeyeceğim. Kesinlikle bir bedeviyim ama takımını severek temsil eden bir bedeviyim." sözleriyle Cem Emiroğlu'na tepki göstermişti.

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