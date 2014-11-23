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Dünya

Belgrad'da Türkiye Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi

İstanbul'da öldürülen Kızılyıldız taraftarı Marko Ivkovic için Belgrad'da bir tören düzenledi

23 Kasım 2014 00:11

İstanbul'da öldürülen Kızılyıldız taraftarı Marko Ivkovic için 1000'e yakın Sırp taraftar, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği önünde protestoda gösterisinde bulundu.

Sırbistan'da bugün oynanan Kragujevac-Kızılyıldız Sırbistan Ligi mücadelesinde, ev sahibi ekibin taraftarları Ivkovic için tezahüratlar yaptı. Kızılyıldızlılar ise tribünde 'Marko Ivkovic, Çilek' yazılı bir pankart (Çilek, İvkoviç'in lakaplarından biri) açtı.

hürriyet.com.tr'den Fatih Sabovic'in haberine göre, Galatasaray ile Kızılyıldız arasındaki maçtan önce öldürülen Marko Ivkovic isimli Sırp taraftar için akşam saat 18.00'de St. Mark Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

 

Kızılyıldız kulübünün eski ve yeni başkanı da oradaydı

 

Törene yaklaşık olarak bin 500 kişi katıldı. Ayrıca Kızılyıldız Kulübü Başkanı Nebojsa Covic, futbol direktörü Davor Ritovic ile eski başkan Vladan Lukic de St. Mark kilisesindeydi.

Daha sonra 1000 kadar taraftar, Belgrad'daki Türkiye Büyükelçiliği'ne doğru harekete geçti. Protesto sesleri yükselirken polis de güvenlik önlemlerini artırdı.

 

Protesto gösterisinde olay çıkmadı

 

Oldukça üzgün oldukları gözlenen Kızılyıldız taraftarları sakindi. Herhangi bir şekilde Türkiye Büyükelçilik binasına fiili bir harekette bulunmadılar. Daha sonra kırmızı beyazlı ekibin taraftarları olaysız şekilde dağıldı.

 

Cenaze töreni pazartesi günü

 

Öte yandan İvkoviç'in cenazesinin Belgrad'a getirildiği, pazartesi günü saat 15.00'te yapılacak törenle toprağa verileceği öğrenildi.

 

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