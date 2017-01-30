"Belgrad Ormanı'na demir yolu yapılmasın" protestosuna Altan Erkekli de katıldı

Belgrad Ormanı’nın Bahçeköy kapısında toplanan Kuzey Ormanları'nı Savunma Platformu üyeleri, orman içinden on binlerce ağaca kıyarak geçirilmesi planlanan “turistik” demiryolu hattına karşı bir basın açıklaması yaptı.

“Diren Kuzey Ormanları”, “Diren orman, diren İstanbul”, “Hayırdır ormana yağmaya mı geldiniz” sloganları atan yaşam savunucuları, daha sonra ormana girerek 2. Mahmut Bendi’ne kadar yürüdüler. Burada Belgrad Ormanı ve su bentleri üzerine bilgilendirici konuşmalar yapıldıktan sonra etkinlik sona erdi.

Oyuncu Altan Erkekli de eyleme destek verdi

DHA’dan Ezgi Çapa ve Özden Atik’in konuyla ilgili haberi şöyle:

Kuzey Ormanları Savunması, Belgrad Ormanı’ndan geçmesi planlanan Haliç-Kemerburgaz-Karadeniz Dekovil Hattı projesine karşı Belgrad Ormanı’nın Bahçeköy girişinde bir araya geldi.

“Dekovil ‘Nostaljik Hat’ değil, talan projesidir. Belgrad Ormanı’ndan eliniz çekin” yazılı pankart açarak basın açıklaması yapan grup, açıklamanın ardından ormanda yürüyüş yaptı.

Kuzey Ormanları Savunması adına açıklama yapan Elif Köklü “Megakent İstanbul’un Avrupa yakasındaki tek ormanı Belgrad Ormanı en vurucu darbesini alıyor” diyerek şu ifadeleri kullandı: “Haliç’ten başlayarak Cendere deresi boyunca ilerleyerek Kemerburgaz’a kadar uzanacak, buradan da ormana hançer gibi saplanacak bir dekovil tren hattının, Kemerburgaz’a kadar olan alanı rant cenneti haline getirilmesine ve Kuzey Ormanları’nın tertemiz nefesini şehre ulaştıran en büyük soluk borusunun ve yaşam kaynağı olan suyun depolandığı su havzalarının inşaat sermayesi tarafından yok edilmesine izin verilemez.

Belgrad Ormanı’nın doğal bütünlüğünün korunması gereken son parçasını da ikiye bölecek ve binlerce ağacı katledecek “Dekovil Hattı” demiryolu projesi, her ne kadar nostaljik turistik amaçlı denilse de Belgrad Ormanı için son çılgın projelerden biridir”.

“Belgrad Ormanı içindeki ağaçlar neden işaretli"

Proje hakkında bilgilendirme yapılmadığını belirten Köklü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) daha önce İBB Meclisi ve TBMM’den iletilen şu soruları yöneltti: “1 Şubat’ta ihaleye çıkması beklenen Dekovil projesinin Belgrad Ormanı içindeki 6,5 km’lik hattı üzerinden gizliden hazırlıklara mı başlandı. Hangi projeye göre ihale yapılıyor. Belgrad Ormanı içindeki hat üzerinde ağaçlar neden işaretli, ormandaki alandaki hattı sınırlar gibi çevreleyen tel örgüler neden var, neden proje hakkında bilgi alamıyoruz” şeklindeki sorularını yöneltti.

Basın açıklamasının ardından, grup ormanda yürüyüş yaptı. Basın açıklaması ve yürüyüş sırasında güvenlik güçleri önlem aldı. Ormanda bir adet TOMA da hazır bulundu. Yürüyüşe katılan Selma Kambur “Ormanı ranta, talana açacağını, Belgrad Ormanları’nın bütünlüğünü bozacağını düşündüğümüz projeye karşı buradayız. Yapılmasını istemiyoruz” dedi. Dağcılık yaptığını ve doğa ile iç içe olduğunu anlatan Cafer Sungur ise “Belgrad Ormanı gibi bir orman çoğu şehirde yok, bu ormanı korumak gerekiyor. Bundan 5-6 sene önce bu ormanda domuzlar vardı, bülbüller vardı. Adeta bizlerle konuşacak kadar yakındılar bizlerle, ama şimdi yoklar” dedi.

Kuzey Ormanları Savunması Belgrad Ormanı’na tren hattı yapılması için imza kampanyası açmıştı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Belgrad Ormanı’na dokunma.

Bugün okunan Belgrad Ormanı Dekovil Hattı Basın Açıklaması aşağıdadır:

İstanbul Boğazının kuzeyde Karadeniz’e açılan iki yakasında ‘Kuzey Boğaziçi’ adı verilen bitki toplulukları yer alır. Belgrad Ormanı’nın zengin florası bu alan içine dahildir. Söz konusu bu önemli bitki alanında küresel ölçekte tehlike altında olan bitki türü sayısı 10, ulusal ölçekte nadir türlerin sayısı ise 19’dur. Belgrad Ormanı, 71 tür kuş ve 18 de memeli hayvan türüne yaşam alanı oluşturmaktadır.

2018 yılı Biyoçeşitlilik Taraflar Konferansının İstanbul’da gerçekleşmesi için başvuran, dikilen ağaç sayısıyla övünen, çevrecinin daniskası olduklarını ilan edenler için kötü bir haberimiz var.

Megakent İstanbul’un Avrupa yakasındaki tek ormanı Belgrad Ormanı habitatı en vurucu darbesini alıyor. Bu kez vurgunun adı Haliç Kemerburgaz Karadeniz Dekovil Hattı. Dekovil, 100 yıl öncesinin kömür taşıyan raylı sistemi, bugünün nostalji balonuyla ortaya atılan rant talanının yeni adı.

Aylar önce, 18 Haziran’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde dedik ki, “Kadir Topbaş, Belgrad Ormanı’nda kesilecek tek bir ağaç için gözümüz üstünüzde olacaktır.” Bundan 1 ay önce, 16 Aralık’ta da yine İBB önünde uyarılarımızı tekrarladık.

Şimdi, İBB Meclisi’nden TBMM kürsüsüne kadar her yerde, tüm ülkede ısrarla sorulan, ama ısrarla yanıt verilmeyen sorularımızı tekrar soruyoruz:

1 Şubat’ta ihaleye çıkması beklenen Dekovil projesinin Belgrad Ormanı içindeki 6,5 km’lik hattı üzerinde gizliden hazırlıklara mı başlandı? Hangi projeye göre ihale yapılıyor?

Belgrad Ormanı içindeki hat üzerinde ağaçlar neden işaretli?

Ormanlık alandaki hattı sınırlar gibi çevreleyen tel örgüler neden var?

Neden bizler proje ve proje süreci hakkında bilgi alamıyoruz?

Son olarak, neden İBB bu konuda İstanbul halkını ve İBB Meclisi’ni muhatap almamakta ısrar ediyor ve “Belgrad Ormanı’ndaki ağaçlar kesilmeyecek, sadece taşınacak” gibi kabul edilemez, akla ziyan açıklamalar yapıyor?

Osmanlı’nın mirasına sahip çıktıklarını her fırsatta reklam malzemesi yaparak dillendirenler, 130 yıl içinde üçte bir oranında gerileyen, toprağı betonla heba edilen kadim miras Belgrad Ormanının hesabını gelecek nesillere vermek zorunda kalacaksınız.

İstanbul’un yaşayan son orman ekosistemi Belgrad Ormanının ve orman içindeki su havzalarının alanı, 1840’ta 12.000 hektar, 2012’de ise 5524 hektar olarak hesaplanmış.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, toplam 41.749 nüfuslu 21 köyün de içinde bulunduğu, 33 bin 500 hektarlık ‘Kuzey İstanbul’ yeni şehir projesini ilan etmesi ve merkezinin de Ağaçlı olduğunu söylemesi üzerinden tam olarak 5 yıl geçti.

Bu geçen beş yıl içinde, Belgrad ve Fatih Ormanları civarında gerçekleşen talan, yağma, hor kullanma, çıkar çevrelerine rant sağlama sonrasında bugün kaç hektarlık orman kalmış olabilir?

Volkswagen Arena yerleşkesi,

Seyrantepe Stadı,

Vadistanbul,

Skyland,

Ağaoğlu Ayazağa gökdelenleri,

Sular bölgesini ölümüne vuran son darbe Sarıyer-Çayırbaşı Otoyol Tüneli,

Magaprojeler,

Kuzey Marmara Otoyolu,

3 Havalimanı,

Orman köylerine imar verilmesi,

Cendere Vadisinin imara açılıp, genişletilip, yükseltilmesi. Cendere’de belediyeler tarafından yaptırılan kaçak hafriyat dökümleri; fabrikalar, ardiyeler, beton, taş ve asfalt şantiyeleri, dere yataklarına yapılan kaçak dökümler,

Ayazaağa yeni mezarlığı,

Cendere Vadisinde, Odayeri’nde, Cebeci’de, Çiftalan’da, Ağaçlı’da, Işıklar’da… kum ve taş ocakları,

Cendere’deki beton santrali, asfalt fabrikası…

2012’de “muhafaza ormanı” statüsünün 3 bin hektarlık alandan kaldırılması ve orman içindeki dokuz mesire alanın statüsünün “tabiat parkı”na dönüştürülmesi sonucu, muhafaza edilirken bile korunamayan orman, yeni tesislere, yeni piknik yerlerine açık hale gelmişti.

Buna göre korunduğu söylenen kalan son 2 bin hektarlık ormanlık alanın tam ortasından geçen Dekovil hattı ve eşliğindeki bisiklet yolu projesinin Belgrad Ormanının sonunu getireceği net ve açıktır.

Katil projelerle dört koldan kuşatılan Belgrad Ormanı, dekovil projesiyle yeni 2B süreçlerinin de tehdidi altında girecektir.

Belgrad Ormanının bütünlüğünü bozan orman içindeki her türlü taşımacılık, yol, eğlence, dinlence tesisi, beton, gürültü, çöp ve hoyrat kullanım İstanbullunun sorumluluğundadır.

Sorumluların sorumsuzluklarından, kötüye kullandıkları tüm hak ve yetkilerinden, biz İstanbullular çocuklarımıza miras bırakacağımız emanetlerimizi bir bir kaybettik. Bugüne kadar gelip giden yönetimler gösterdi ki ne Kadir Topbaş ne de alkışçılarının gözünde doğanın, iklimin, ormanın, suyun değeri ranta çevrilmedikçe hiçtir.

Bugünden itibaren İstanbullular yaşam alanlarını korumak, kendi geleceklerine gösterdikleri özeni, yaşam alanlarına da göstermek zorunda kalacaklar. Çünkü Belgrad Ormanı yoksa İstanbul da yok; Belgrad Ormanı yoksa İstanbullu da olmayacak.

Belgrad Ormanını silerseniz geriye büyükçe bir hiç kalacak.

Nostaljik ya da turistik amaç yalanıyla hayata geçirilmeye çalışılan, orman katili dekovil hattının altından hangi yeni katil projelerin çıkacağı, birleşeceği söylenen metro hatlarıyla, ne kadar insanın bu yolu kullanacağı, ne amaçla bu hattın yeniden canlandırmaya çalışıldığı hala soru işaretlerimizdir.

Belgrad Ormanı, tehdit altındaki su kaynakları, doğal dokusu, bitki örtüsü ve canlılarıyla bir bütündür. Belgrad Ormanı her ne amaçla yapılırsa yapılsın raylarla bölünemez. Araç trafiğine daha fazla açılamaz. İstanbul’un mirası Belgrad Ormanı, İstanbullunun koruması altındadır.

Yeraltı suları ülkelerin sigortasıdır. Türkiye’de bu stratejik kaynağın bu şekilde hoyratça harcanması kabul edilemez. Eski zamanda Belgrad Ormanı’na yapılan bentler ve su kemerleri çok önemliydi. O dönemde çeşmesinden su akan şehirler gelişmiş şehirler olarak anılıyordu. Bu nedenle Belgrad Ormanı Osmanlı döneminde gözbebeği gibi korunuyordu. Bugün ise su kaynakları kurumayla karşı karşıya…

Haliç’ten başlayarak Cendere deresi boyunca ilerleyerek Kemerburgaz’a kadar uzanacak, buradan da ormana hançer gibi saplanacak bir dekovil tren hattının, Kemerburgaz’a kadar olan alanı rant cenneti haline getirilmesine ve Kuzey Ormanları’nın tertemiz nefesini şehre ulaştıran en büyük soluk borusunun ve yaşamın kaynağı olan suyun depolandığı su havzalarının inşaat sermayesi tarafından yok edilmesine izin verilemez.

Belgrad Ormanı’nın doğal bütünlüğünün korunması gereken son parçasını da ikiye bölecek ve binlerce ağacı katledecek “Dekovil Hattı” demiryolu projesi, her ne kadar nostaljik turistik amaçlı denilse de Belgrad Ormanı için son çılgın projelerden biridir. Ormanlar parçalandıkça yok olmaları kolaylaşan eko-sistemlerdir; daha önce 3. Köprü otoyolu için üst kısmından bölünmüş olan Belgrad Ormanı zaten yaralıdır. Bu çılgın proje ise Belgrad Ormanı’nın idam fermanıdır.

Belgrad Ormanı Yoksa İstanbul da Yok!

Kuzey Ormanları Savunması