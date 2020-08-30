Belgeselci Michael Moore, Başkanlık seçimi öncesi uyardı: Trump'ın 2016 zaferinin tekrarlanmasına hazır mısınız?

Siyaset üzerine yaptığı belgesellerle tanınan Michael Moore, 3 Kasım 2020 Başkanlık seçimi öncesi ABD Başkanı Donald Trump'ın kritik eyaletlerde hız kazandığını söyledi. Moore, Trump'ın yeniden seçimi kazanabileceği ön görüsünde bulundu.

The Guardian'da yer alan habere göre, 2016 seçimlerinde Trump'ın Hilary Clinton karşısında kazanacağını ön gören isimlerden biri olan Moore, Facebook'tan yaklaşan seçimle ilgili aıklamalarda bulundu. Moore, "Trump zaferine hazır mısınız? Trump tarafından alt edilmeye mental olarak hazır mısınız? Trump'ın asla kazanamayacağına dair kesin düşünerek rahatlıyor musunuz? Bu işi halletmek için Demokat Ulusal Kongre'de oluşturduğunuz güvenden memnun musunuz?" yazdı.

Kritik eyaletlerin Demokrat Parti tarafından göz ardı edildiğini söyleyen Moore, "Biden kampanyası birkaç eyalete gideceğini duyurdu ama Michigan bunlar arasında değil. Tanıdık geldi mi?" sözleriyle Clinton'a 2016'da yönelttiği eleştiriyi tekrarladı.

"Trump'ın tabanında destek çok yüksek"

Moore, sözlerine şöyle devam etti: Sizi 10 hafta önceden uyarıyorum. Trump'ın tabanındaki 60 milyonun hevesi ÇOK YÜKSEK SEVİYEDE. Joe için o kadar değil". Seçmenlere de seslenen Moore, "Trump'tan kurtulma içini Demokratlara bırakmayın. SİZ, Trump'tan kurtulmalısınız. HEPİMİZ önümüzdeki 67 gğn boyunca uyanıp insanları oy vermeye teşvik etmeliyiz" dedi.

Yaptığı siyasi mizah ile de tanınan Moore, 2016 seçimlerinde Demokratların adayı olan Hillary Clinton'ın kampanyasına "Trump'ı sinirlendirmek" için destek sunmayı teklif ettiğini ifade etti. "Canlı yayın tartışmalarında Trump'ın 'patlamasına' sebep olursak, insanlar 'Bu adam bir kaçık' der diye düşündüm" diyen Moore, seçimleri kaybeden Clinton'ın bu teklifi reddettiğini ifade etti.