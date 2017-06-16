Belgeselci Kazım Kızıl’a 7 yıl hapis istemi

"Cumhurbaşkanlığı hükümet" sisteminin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylamasının sonuçlarını protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemlerde haber takibi yaptığı sırada gözaltına alınan yönetmen Kazım Kızıl hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Kızıl'ın 7 yıl hapsi istendi.

Kazım Kızıl, İzmir'in Bornova ilçesinde 22 Nisan'da ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret' iddiasıyla tutuklanmıştı.

Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar'ın haberine göre, iddianamede Kızıl’ın sosyal medya hesabından yaptığı iddia edilen şu paylaşımlar delil olarak gösterildi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir fotoğrafı ve üzerinde yazan, ‘üçüncü köprünün adını Tayyip Erdoğan koymadım. Ne kadar mütevazıyım görüyorsun’ şeklindeki paylaşım ve bu paylaşımın üzerine Kızıl’ın ‘İçinde kalmışsa demek ki’ sözleri, yabancı bir gazete sayfasında ‘Diktatör Erdoğan’ başlığıyla yer alan resmin üst tarafında, ‘Şerefsizler; yollarımız, köprülerimiz. Özgür basın ve imam hatiplerimiz derken şimdi de diktatörümüzü kıskanmışlar. Bunu içten söylüyorum.”

İddianamede Kızıl’ın bu yazılı görselle Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunu işlediği belirtildi. Ayrıca Kızıl’ın olayın yaşandığı gün tüm uyarılara rağmen olay yerinden ayrılmadığı, ‘Gösteri ve Yürüyüş Kanunu’na muhalefet’ suçunu işlediği iddia edildi. İddia makamı Kızıl’ın, 2 yıl 6 aydan 7 yıla kadar hapsini istedi.

İlk duruşma 10 Temmuz’da İzmir Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.