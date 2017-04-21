Belgeselci Kazım Kızıl ve 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Kamera Sokak kolektifi kurucularından, 'Ölmez Ağaç Yırca' belgeselinin yönetmeni Kazım Kızıl ve Naber Medya muhabiri Anıl Deveci YSK protestoları sırasında haber takibi yaparken gözaltına alındı. Kızıl ve Deveci'yle birlikte 5 gündür gözaltında bulunan 19 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kazım Kızıl ve 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kazım Kızıl, 17 Nisan Pazartesi günü Bornova Küçükpark Meydanı'nda YSK'nın referanduma dair kararını protesto etmek için toplanan üniversite öğrencilerinin "Hayır Biz Kazandık " eyleminde haber takibi yaptığı sırada polis tarafından darp edilerek gözaltına alınmıştı. Eylemcilerin darp edilerek gözaltına alındığı sırada polis basın mensuplarının görüntü çekmesine izin vermemişti.

Gazeteciler ve öğrenciler 5 gündür gözaltında

Kazım Kızıl’ın ile birlikte, Naber Medya muhabiri Anıl Deveci ve 19 üniversite öğrencisi de gözaltına alındı. Haber yapmaya gittikleri üniversite öğrencileri ile birlikte gözaltına alınan gazeteciler pazartesi gününden beri İzmir Terörle Mücadele Şubesi'nde gözaltında tutuluyor.

Avukatlardan edinilen bilgilere göre, gözaltında bulunan 21 kişinin bir kısmına "cumhurbaşkanına hakaretten" işlem yapılırken bir kısmına "2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet etmekten" işlem yapılıyor.

Kazım Kızıl’a ek suçlama

"Ölmez Ağaç Yırca" belgeseli başta olmak üzere insan hakları temelli belgesel videolarıyla toplumsal olaylarda kaydettiği görüntüleri ve çektiği fotoğraflarla tanınan Kazım Kızıl, "2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" suçlaması ile gözaltına alınmıştı. Daha sonra avukatlardan alınan bilgiye göre gözaltına alındığı gün Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtilerek referandum günü sosyal medya hesabından paylaştığı "Halkımız bu seçim sonuçlarıyla bize sokağı işaret etmiştir" şeklindeki ifade hakkında da TCK 216. Maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten” ayrı bir suçlama daha yöneltildi.

Gazeteciler Kazım Kızıl ve Anıl Deveci ile birlikte İzmir TEM şubesinde gözaltında bulunan 19 kişinin bugün Bayraklı Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.