Belgesel projelerine devletin desteği arttı

Sinema Destekleme Kurulu'nun açıklamasına göre; 2016'nın ilk oturumunda belgesel alanındaki projelere devletin verdiği destek geçen yıla göre arttı. Geçen yıl begesel alanında devletiğin desteği 3 milyon 15 bin 500 TL, bu yıl yaklaşık 800 bin artarak 3 milyon 838 bin 500 TL'ye yükseldi.

Kültür Servisi'nden Aslı Uluşahin'in haberine göre; Sinema Destekleme Kurulu, 2016’nın ilk oturumunda, belgesel, kısa film, animasyon ve senaryo alanında hangi filmlere ne kadar destek verdiğini açıkladı. Buna göre devlet, “senaryo ve diyalog yazım projeleri”ne 585 bin 500 TL, “kısa film yapım projeleri”ne 575 bin 500 TL, “animasyon film yapım projeleri”ne 100 bin TL destek verdi. En büyük pay, 3 milyon 838 bin 500 TL ile “belgesel yapım projeleri”nin oldu. Kurul, toplamda 160 projeyi destekleme kararı aldı. (62 belgesel, 51 senaryo yazım, 43 kısa film, 4 animasyon şeklinde.) Uzun metraj filmler ve diğer alanlar, farklı kurul toplantılarında karara bağlanıyor.

Belgesel filmler, geçen yıl 3 milyon 15 bin 500 TL, önceki yıl da 3 milyon 185 bin TL ile desteklenmişti. Daha önceki yıllarda destekler 1 milyon TL civarındaydı. Bu noktada devletin belgesel sinemaya desteği artmış gibi görünüyor. Ancak uzmanlar, diğer ülkelerle kıyaslandığında, devletin sinemaya desteklerinin hâlâ sınırlı olduğunu düşünüyor.

En yüksek bedelle desteklenen belgesel yapımlar arasında Şule Cengiz’in “Esaretin Öyküsü” (150 bin TL) ve FC İstanbul Film Yapım şirketinin “Kral Faruk” (150 bin TL) filmleri görülüyor.

Listenin ilginç detayı ise, İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği tarafından yapımı üstlenilen “Matrakçı Nasuh” belgeselinin 100 bin TL ile desteğe değer görülmesi. Aynı dernekçe geçen ocak ayında açılan “16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh” sergisi büyük tartışmalara neden olmuş, adı böyle olsa da sergide Matrakçı Nasuh’un hiçbir eserinin yer almaması tepkiyle karşılanmıştı. Sergide, “Matrakçı Nasuh’un minyatürlerinin kötü birer kopyasının bulunması” uzun süre eleştirilmişti. Bu durumda, büyük destek alan belgeselin neyi sergileyeceği merak konusu.

Hangi filmlerin, ne kadar destek gördüğü, hangi filmlerin desteklenmeye değer bulunmadığının ayrıntılı bilgisine Sinema Genel Müdürlüğü’nün sitesinden ulaşılabilir.