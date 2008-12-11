Belgesel mi bekliyorlardı?

Özge Özberk, AROG'u beğenmeyenlere çattı: 'Ne bekliyorlardı, belgesel mi?'



Vatan'da Zehra Çengil'e konuşan Özge Özberk, AROG'u beğenmeyen seyirciler olduğuna inanamadı. Özberk, "Dayanamayıp salonu terk yarıda terk eden izleyiciler bile varmış" sözleri üzerine, şöyle konuştu:



"Ona inanamadım. Ne bekliyorlardı, belgesel mi? Taş Devri belgeseli mi görmek istiyorlardı? İlk resimlerin tarihini mi öğreneceklerdi? Belki de seyircimize başka filmin seyircisi karıştı, tüm esprileri anlayamadılar."



AROG'un Recep İvedik ile karşılaştırılmasına da tepki veren Özge Özberk, "'Murat, .......da tur at' bu filmde yok. Başka filmlerin izleyicisi bu filme gelmesin. Yarıda çıkanlar küfür duymak için mi gelmişler? Öyle bir ruh hastalığı mı var?" dedi.

