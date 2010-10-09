-BELGESEL FİLM "İFAKAT" BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ PECS (A.A) - 09.10.2010 - 2010 Avrupa Kültür başkenti olan Macaristan'ın Pecs kentinde düzenlenen 2. Uluslararası Cinepecs Film Festivali'nde gösterilen, yönetmenliğini Orhan Tekeoğlu'nun yaptığı belgesel film ''İfakat'', Macar seyircilerin büyük beğenisini kazandı. 16 ülkeden 70 filmin gösterildiği festivalde 6 Türk filmi yeralırken, ödül alan fimler yarın açıklanacak Karadenizli kadınların zor yaşam şartlarını anlatan 50 dakikalık ''İfakat'', festivalin belgesel filmler yarışma bölümünde bugün gösterildi. Sinemayı tamamen dolduran Macar seyirciler filmi çok beğendiklerini belirtirken, gösterim sonrası salondaki seyircilere tanıtılan Orhan Tekeoğlu, ayakta alkışlandı. Macaristan'ın ünlü yönetmenlerinden Janos Keresnyei, filmin "çok dikkat çekici olduğunu", bu zor filmi çeken Türk yönetmen Orhan Tekeoğlu'nu tebrik ettiğini söyledi. Orhan Tekeoğlu ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Macar seyircilerin filmine gösterdiği ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu ve duygulandığını söyledi.