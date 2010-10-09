T24 LogoT24 Logo
Yaşam

BELGESEL FİLM "İFAKAT" BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ PECS (A.A)

09 Ekim 2010 20:18

-BELGESEL FİLM "İFAKAT" BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ PECS (A.A) - 09.10.2010 - 2010 Avrupa Kültür başkenti olan Macaristan'ın Pecs kentinde düzenlenen 2. Uluslararası Cinepecs Film Festivali'nde gösterilen, yönetmenliğini Orhan Tekeoğlu'nun yaptığı belgesel film ''İfakat'', Macar seyircilerin büyük beğenisini kazandı. 16 ülkeden 70 filmin gösterildiği festivalde 6 Türk filmi yeralırken, ödül alan fimler yarın açıklanacak Karadenizli kadınların zor yaşam şartlarını anlatan 50 dakikalık ''İfakat'', festivalin belgesel filmler yarışma bölümünde bugün gösterildi. Sinemayı tamamen dolduran Macar seyirciler filmi çok beğendiklerini belirtirken, gösterim sonrası salondaki seyircilere tanıtılan Orhan Tekeoğlu, ayakta alkışlandı. Macaristan'ın ünlü yönetmenlerinden Janos Keresnyei, filmin "çok dikkat çekici olduğunu", bu zor filmi çeken Türk yönetmen Orhan Tekeoğlu'nu tebrik ettiğini söyledi. Orhan Tekeoğlu ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Macar seyircilerin filmine gösterdiği ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu ve duygulandığını söyledi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24