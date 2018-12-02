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Belgesel çeken ekibe ayı sürprizi

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki Dikmen Yaylası'nda belgesel çekimi yapanlar, beklemedikleri bir olayla karşılaştı

02 Aralık 2018 16:01

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Hendek ilçesindeki Dikmen Yaylası\'nda belgesel çekimi yapanlar, beklemedikleri bir olayla karşılaştı. Aç kalınca yiyecek bulmak için yaylaya inen ayıları gören belgesiceler, bu anları da çekti.
Hendek\'te bulunan kentin en yüksek yaylalarından 1740 rakımlı Dikmen Yaylası\'nda ilginç anlar yaşandı. 10 santim kalınlığında karla kaplı yaylada doğa ile ilgili \'Dağların Hikayesi\' isimli belgeseli çeken ekip, bir sürprizle karşılaştı. Hendekli Taner Baycan\'ın yazıp yönettiği belgeselin çekimleri sırasında; ormanda aç kalan ayılar, yerleşim bölgesine indi. Film setindeki platform ve ekipmanların bulunduğu alana gelen 2 ayı herkesin gözleri önünde bir süre dolaşıp kendilerine yemek aradı. Çekim ekibi bu sırada güvenli bir alana sığınarak şaşkınlık içinde bu anları görüntüledi. Ekipte görevli kişilerin birkaç metre yakınında dolaşan iki ayının etrafa meraklı gözlerle baktıkları görüldü.

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