Belgeli arazi yağması

İstanbul'un Tuzla ilçesi Tepeören köyü sınırları içerisinde bulunan orman arazisinin imara açılarak parsel parsel satıldığı ortaya çıktı.
Orman arazisini satın alan kişiler arasında İstanbul Valisi Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, yazdığı tıp kitabının önsözünde Nakşibendi tarikat lideri Esad Coşan'a teşekkür etmesiyle gündeme gelen çok sayıda dinci vakıf ve derneği bünyesinde toplayan Gönüllü Teşekküller Vakfı üyesi Sağlık Vakfi'nın yöneticisi Dr. Sami Selçuk Biricik, Kağıthane Belediye Meclisi'nin AKP'li üyesi Ömer Songül'ün de aralarında bulunduğu 95 kişi yer aldı.
Maliye Bakanlığı, tapuların iptali ve arazinin Hazine üzerine tescili talebiyle dava açtı. Kurumlar arasında yapılan resmi yazışmalar ve Maliye Bakanlığı'nın açtığı dava, İstanbul ormanlarının nasıl yağma edildiğini gözler önüne serdi. 147 bin 400 metrekare (yaklaşık 15 hektar) ormanın 95 kişiye satılmasını sağlayan süreç şöyle gelişti:
4 yılda 7 kez el değiştirdi
• Akfırat ve Orhanlı köylerinin 2000 yılında belde olmasının ardından ortada kalan orman köyü Tepeören, 4 yıl içinde 7 kez el değiştirdi. Üzerinde bulunun Formula 1 ve Sabiha Gökçen Havaalanı, 400 civarında sanayi kuruluşu ve 800 bin dönüm bakir arazisiyle büyük bir rant alanı olan köyün, bir Orhanlı'ya bir Akfırat'a bağlanmasıyla devam eden hukuk savaşı 2004 yılında Akfırat'a geçmesiyle sona erdi. Orhanlı Belediye Başkanı Cemil Ekşi, Tepeören'in elinde olduğu son aylarda, köyü sahte haritalarla "orman köyü" statüsünden çıkarma girişimlerine başladı.
• Tuzla Kaymakamı Fahri Keser. 8 Ağustos 2004 'te Tarım İlçe Müdürlüğü'ne bir yazı yazarak, "Tepeören'in orman köyü olup olmadığının çok acele" bildirilmesini talep etti.
‘Telefonla alınan bilgi’
• Tarım İlçe Müdürlüğü. 16.08.2004 tarih ve 250V3430 sayılı cevap yazısında Kaymakamlığa "Tepeöreıı Köyü, Kartal Orman Bölge Şefliği'nden telefonla alınan bilgiye göre orman köyü değildir” dedi
• Bu gelişmeler yaşanırken Alemdağ Orman işletme Müdürlüğü, 20 Ağustos 2004 tarihinde Alemdağ Orman isletme Müdür Yardımcısı Rıfat Günen imzalı bir raporla Tepeöron'in 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 32. maddesine göre orman köyü olduğunu bildirdi.
♦ Kaymakam Keser' in acele isteği için Kartal Orman İşletme Müdürlüğü de devreye girdi Yapılan incelemelerin (!) ardından dönemin Kartal Orman İşletme Şefi Ömer Furtun'un imzaladığı 24 Ağustos 2004 tarihli bir başka rapor hazırlandı. Bu raporda ise Tepeören'in sınırları içerisinde orman olmadığı için orman köyü olamayacağı bilgisine yer verildi. 4 gün arayla birbiri zıt yöndeki iki rapor arasından Alemdağ Orman İşletme Müdürlüğü değil, Kartal İşletme Müdürlüğü'nünki dikkate alındı.
Hazine'den dava...
• Ancak Maliye Bakanlığı 2007 yılında Tuzla Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 657 parselin parça parça satıldığı 95 kişi için tapu iptal davası açtı. Dava dilekçesinde Harinc vekili Mehtap Köseali, "Dava konusu edilmiş alan, 3116 sayılı yasaya göre devlet ormanı olarak tahdit edilmiş ve tapuya tescil edilmiştir. Kaldı ki, burası orman alanından çıkartılmış olsa bile arazi şahıslara satılamaz, tapunun Hazine adına tescili gerekir. Bu sebeple şahıs tapularının iptalini talep ediyorum" dedi. Dava hâlâ devam ediyor.
Valinin oğlunun arsası var
Hazinenin haklarında tapu tescil davası açtığı 95 kişi arasında; İstanbul Valisi Muammer Güler’in oğlu Barış Güler, yaklaşık iki ay önce görev yeri değiştirilen Tuzla İlçe Jandarma Bölük Komutanı Özcan Canoğlu'nun eşinin erkek kardeşi Soner Seyidoğlu, Gönüllü Teşekküller Vakfı üyesi Sağlık Vakfı’nın yöneticisi Dr. Sami Selçuk Biricik, ANAP'ın destekçilerinden Eymen Topbaş'ın kayınvalidesi, sosyetenin ünlü isimlerinden Ferhunde Verdi, Boya ve Vernik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yöneticisi Ahmet Selim Telli, yine Boya ve Vernik OSB temsilcisi Şenol Telli, AKPli Kâğıthane Belediye Meclis Üyesi Ömer Şengül ve BCS Metal Yönetim Kurul Başkanı Mehmet Yıldız gibi isimler de yer alıyor.
EVRİM KAYA / Cumhuriyet