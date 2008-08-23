Belgeli arazi yağması

İstanbul'un Tuzla ilçesi Tepeören köyü sınırları içerisinde bulunan orman arazisinin imara açılarak parsel parsel satıldığı ortaya çıktı.



Orman arazisini satın alan kişiler ara­sında İstanbul Valisi Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, yazdığı tıp kitabının önsözünde Nakşibendi tarikat lideri Esad Coşan'a teşekkür etmesiyle gündeme gelen çok sayıda dinci vakıf ve derneği bünyesinde toplayan Gönüllü Teşekküller Vakfı üyesi Sağlık Vakfi'nın yöneticisi Dr. Sami Selçuk Biricik, Kağıthane Belediye Meclisi'nin AKP'li üyesi Ömer Songül'ün de aralarında bu­lunduğu 95 kişi yer aldı.



Maliye Ba­kanlığı, tapuların iptali ve arazinin Ha­zine üzerine tescili talebiyle dava açtı. Kurumlar arasında yapılan resmi ya­zışmalar ve Maliye Bakanlığı'nın açtı­ğı dava, İstanbul ormanlarının nasıl yağma edildiğini gözler önüne serdi. 147 bin 400 metrekare (yaklaşık 15 hektar) ormanın 95 kişiye satılmasını sağlayan süreç şöyle gelişti:

4 yılda 7 kez el değiştirdi

• Akfırat ve Orhanlı köylerinin 2000 yılında belde olmasının ardından orta­da kalan orman köyü Tepeören, 4 yıl içinde 7 kez el değiştirdi. Üzerinde bulunun Formula 1 ve Sabiha Gökçen Havaalanı, 400 civarında sanayi kuruluşu ve 800 bin dönüm bakir arazisiy­le büyük bir rant alanı olan köyün, bir Orhanlı'ya bir Akfırat'a bağlanmasıyla devam eden hukuk savaşı 2004 yılında Akfırat'a geçmesiyle sona erdi. Orhanlı Be­lediye Başkanı Cemil Ekşi, Tepeören'in elinde olduğu son aylarda, köyü sahte haritalarla "orman köyü" statü­sünden çıkarma girişimlerine başladı.

• Tuzla Kaymakamı Fahri Keser. 8 Ağustos 2004 'te Tarım İlçe Müdürlüğü'ne bir yazı yazarak, "Tepeören'in orman köyü olup olmadığının çok acele" bildirilmesini talep etti.

‘Telefonla alınan bilgi’

• Tarım İlçe Müdürlüğü. 16.08.2004 tarih ve 250V3430 sayılı cevap yazı­sında Kaymakamlığa "Tepeöreıı Köyü, Kartal Orman Bölge Şefliği'nden telefonla alınan bilgiye göre orman köyü değildir” dedi

• Bu gelişmeler yaşanırken Alemdağ Orman işletme Müdürlüğü, 20 Ağustos 2004 tarihinde Alemdağ Orman isletme Müdür Yardımcısı Rıfat Günen imzalı bir raporla Tepeöron'in 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 32. maddesine göre orman köyü olduğunu bildirdi.

♦ Kaymakam Keser' in acele isteği için Kartal Orman İşletme Müdürlüğü de devreye girdi Yapılan incelemelerin (!) ardından dönemin Kartal Orman İşlet­me Şefi Ömer Furtun'un imzaladığı 24 Ağustos 2004 tarihli bir başka rapor ha­zırlandı. Bu raporda ise Tepeören'in sı­nırları içerisinde orman olmadığı için or­man köyü olamayacağı bilgisine yer ve­rildi. 4 gün arayla birbiri zıt yönde­ki iki rapor arasından Alemdağ Orman İşletme Müdürlüğü değil, Kartal İşlet­me Müdürlüğü'nünki dikkate alındı.

Hazine'den dava...

• Ancak Maliye Bakanlığı 2007 yı­lında Tuzla Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 657 parselin parça parça satıldı­ğı 95 kişi için tapu iptal davası açtı. Da­va dilekçesinde Harinc vekili Mehtap Köseali, "Dava konusu edilmiş alan, 3116 sayılı yasaya göre devlet orma­nı olarak tahdit edilmiş ve tapuya tes­cil edilmiştir. Kaldı ki, burası orman alanından çıkartılmış olsa bile arazi şahıslara satılamaz, tapunun Hazine adına tescili gerekir. Bu sebeple şahıs tapularının iptalini talep ediyorum" dedi. Dava hâlâ devam ediyor.

Valinin oğlunun arsası var

Hazinenin haklarında tapu tescil davası açtığı 95 kişi arasında; İstanbul Valisi Muammer Güler’in oğlu Barış Güler, yaklaşık iki ay önce görev yeri değiştirilen Tuzla İlçe Jandarma Bölük Komutanı Özcan Canoğlu'nun eşinin erkek kardeşi Soner Seyidoğlu, Gönüllü Teşekküller Vakfı üyesi Sağlık Vakfı’nın yöneticisi Dr. Sami Selçuk Biricik, ANAP'ın destekçilerinden Eymen Topbaş'ın kayınvalidesi, sosyetenin ünlü isimlerinden Ferhunde Verdi, Boya ve Vernik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yöneticisi Ahmet Selim Telli, yine Boya ve Vernik OSB temsilcisi Şenol Telli, AKPli Kâğıthane Belediye Meclis Üyesi Ömer Şengül ve BCS Metal Yönetim Kurul Başkanı Mehmet Yıldız gibi isimler de yer alıyor.

EVRİM KAYA / Cumhuriyet