Belgelendirme sektörünü bırakıp, marangoz çırağı oldu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)- İSTANBUL\'da yaklaşık 10 yıl kalite kontrolü sonrası belgelendirme sektöründe çalıştıktan sonra istifa edip memleketi Edirne\'nin Keşan ilçesine dönen İbrahim Özkan (34), mesleki eğitim merkezine yazılarak, sanayideki bir marangozhanede çırak olarak çalışmaya başladı.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun olduktan sonra kalite kontrolü sonrası belgelendirme sektöründe çeşitli görevlerde 10 yıl çalışan İbrahim Özkan, yüksek performans beklentisi ve iş stresi nedeniyle istifa ederek, 2 ay önce memleketi Edirne\'nin Keşan ilçesine döndü. Keşan\'da mesleki eğitim merkezinde marangozluk bölümüne kayıt yaptıran Özkan, haftanın 3 günü sanayideki bir marangozhanede çırak olarak çalışarak, mesleği öğreniyor.

\'PERFORMANS BASKISI VE MOBBİNG YÜZÜNDEN İSTİFA ETTİM\'

İbrahim Özkan, üniversite eğitiminin ardından 10 yıl belgelendirme sektöründe operasyon ve süreç yönetimi departmanında çalıştığını belirterek, \"Kalite kontrolü sonrası belgelendirme sektöründe müşteri ile operasyon ekipleri arasındaki iletişimi sağlıyordum. Özel sektördeki performans baskısı ve mobbing yüzünden istifa ettim. Zaten senelerdir küçük bir yerde yaşamanın hayalini kuruyordum. İstifa ettikten sonra İstanbul\'da kalmam için bir sebep kalmadığını düşünerek, Keşan\'a geldim\" dedi.

\'İNSANDA RUHSAL TATMİN YARATIYOR\'

Hobi olarak yaptığı marangozluğu meslek edinmeye karar verdiğini ifade eden Özkan, \"Keşan çıraklık eğitim merkezi ile görüştüm ve kayıt yaptırdım. Beni ustam Zekai Er ile tanıştırdılar. Kendisiyle yaklaşık 3 haftadır birlikte çalışıyoruz. Çok keyif alıyorum. Elimle bir şeyler üretmek ve bunu görmek çok keyifli. Bütün beyaz yakalılara bunu tavsiye ediyorum. Ofiste yaptığınız işin sonucunu gerçek anlamda görmüyorsunuz. Ama bu işte ellerim çalışıyor ve sonucunda ortaya bir ürün çıkıyor. Bir şeyler tasarlamak ve bunu gerçeğe dökmek çok keyifli. Bu da ciddi anlamda insanda ruhsal tatmin yaratıyor. Benim marangozluk yapmak istememin en önemli nedenleri başında da bu geliyor\" diye konuştu.

\'ŞARTLARINIZI NET OLARAK BELİRLEYİN\'

İbrahim Özkan, zanaat öğrenmek isteyenlere de tavsiyelerde bulunarak, şunları söyledi:

\"Bu işte belgelendirmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla çıraklık eğitim merkezine gitsinler, orada zaten gerekli yönlendirmeleri yapıyorlar. Beni sanayide bu işi yapan bir ustanın yanına verdiler. Burada 3 gün eğitim görüyorum. Bunun dışındaki günlerde kendime zaman ayırarak, farklı hobilerimi de yapıyorum. 34 yaşındayım, üniversite mezunuyum, çırak olmak için uygun bir aday değilim, ama siz şartlarınızı net olarak belirlerseniz, sizi de ona göre yönlendiriyorlar.\"

Lise yıllarında babasının okumazsa kendisini sanayiye vereceği yönünde uyardığını belirten Özkan, sanayide marangozluk mesleğini öğrenmekten memnun olduğunu söyledi.

Keşan Küçük Sanayi Sitesi\'nde 30 yıldır marangoz ustalığı yapan Zekai Er ise sektörde yetiştirmeye çırak bulmakta zorlandıklarını ifade ederek, \"İbrahim\'in eli bu işe yatkın ve oldukça meraklı. Üniversite okumuş biri olarak diksiyonu düzgün, kişilik olarak da iyi. Okumuş insanla okumamış insan arasında fark var. Bu meslekte önemli olan içinden gelmesi. Zorla bir insana bir şey yaptıramazsınız. Marangozluk sektöründe eleman sıkıntımız var. Geçerli bir meslek ama eleman yetişmiyor. İbrahim\'de umut var. Bu işi yapacak gibi duruyor\" dedi.

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