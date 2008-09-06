Belge ve Alaton aynı belgeselde

Avrupa İstikrar Girişimi, (European Stability Initiative) adlı düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen bir proje kapsamında 10 Güney Doğu Avrupa ülkesinden iş adamı, akademisyen, gazeteci kökenli kişilerle bir araya gelindi ve bu kişilerle ülkelerinde yaşanan değişim üzerine röportajlar yapıldı.



Bu röportajlardan ortaya çıkan ‘Return to Europea’ (Avrupa’ya Dönüş) adlı belgesel dizi, Avusturya resmi devlet televizyonu ORF’de yayınlanmaya başlandı. Film, televizyon dışında bu ay içinde Barcelona’da düzenlenecek ‘Güneydoğu Avrupa ve AB’ adlı konferansta da gösterilecek.





Belgeselin çekimleri, Karadağ, Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Bosna, Sırbistan, Romanya’nın bir kenti olan Timisoara, Bulgaristan, Selanik ve İstanbul’da yapıldı. Küçük ülkelerin tamamı belgesele alındı, görece büyük olanlardan yalnızca bir kent anlatıldı.









Return to Europe’un İstanbul bölümünde yer alan belli başlı isimler şunlar: İshak Alaton, Murat Belge, Yasemin Çongar, Ayşe Böhürler, Fethiye Çetin, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı İnci Beşpınar.



Alaton ile Alarko Holding, metro inşaatı ve İstinye Park’ta çekimler yapıldı. Bu çekimlerde Alaton ile İstanbul’daki yatırımlar ve ekonomik gelişim üzerine konuşuldu.



Murat Belge ile b İstanbul’un değerleri, tarihi ve siyaset konuşuldu.





Yasemin Çongar ile bağımsız medya, Taraf’ın medyadaki rolü, Ergenekon ve siyasetteki değişim üzerine bir sohbet yapıldı.



18:06:12Ayşe Böhürler ise başörtülü olmayı, AKP’nin kuruluşunda dinin yerini, başörtüsüne bakışı anlatmış.



Fethiye Çetin, Hrant Dink cinayeti ve azınlıklara bakışı, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı İnci Beşpınar ise kadın sığınma evleri üzerine görüşlerini dile getirdi.





