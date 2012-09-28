Belge: Kekeç anlamak istediğini anlıyor

Prof. Murat Belge, T24'te "Kürt sorunu sarpa sarar, Erdoğan kafasının dikine giderse darbe olur" başlığıyla yayımlanan söyleşisi üzerine, Ahmet Kekeç'in Star gazetesinde yönelttiği eleştirilere tepki gösterdi. Belge, Kekeç'in "anlamak istediğini anladığını, 'böyle anlamak istiyorum' dediği için artık ona anlatacağı bir şey olmadığını" söyledi.

T24 editörlerinden Hazal Özvarış'ın Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi ve Taraf gazetesi yazarı Murat Belge ile yaptığı söyleşinin ardından başlayan tartışma sürüyor. Kekeç'i, Star'daki ilk yazısının ardından T24'teki köşesinde Mustafa Alp Dağıstanlı eleştirdi. Kekeç, ikinci yazısında (27 Eylül 2012) Belge'ye karşı ölçüsüz ifadeler kullandığını ifade etti, ancak Dağıstanlı'yı eleştirdi. Belge de, Bilgi Üniversitesi bünyesinde yayımlanan habervesaire.com internet sitesinin sorusu üzerine "Kekeç'in anlamak istediğini anladığını, bu nedenle ona anlatacak bir şey olmadığını" söyledi. Habervesaire.com'da yayımlanan haber ve Belge'nin değerlendirmesi aynen şöyle: 'Kekeç anlamak istediğini anlıyor'

Star yazarı Ahmet Kekeç’in “darbeye gerekçe bulmakla” suçladığı Prof. Dr. Murat Belge, “İstediğini anlayan birine cevap bile vermem” diyor.

Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, 25 Eylül 2012 tarihli köşe yazısında, Hazal Özvarış’ın T24’te yayınladığı “Kürt meselesi sarpa sarar Erdoğan kafasının dikine giderse darbe olur” başlıklı Murat Belge röportajı üzerinden Belge’yi hedef aldı.

Ahmet Kekeç, “90’ların başında bir derginin bazı ünlüler arasında yaptığı ‘Darbe olursa ne yaparsınız’ soruşturması”nı hatırlatarak başladığı “Darbe olursa Murat Belge Dağa mı çıkacak” başlıklı yazısında, dile getirip getirmediğini bilmediğ, ama söylediğini varsaydığı görüşleri üzerinden Belge’ye yükleniyordu.

Kekeç öncelikle, tarihini ve adını belirtmediği bir dergi yazısına atıfta bulunuyor ve “Murat Belge var mıydı hatırlamıyorum” diyor. Ancak hiç bir şey hatırlamadığı bir olayla ilgili “olsa olsa” diyerek yorum yapıyor:

“(…) Soruşturmaya, başka ünlüler de (mankenler, futbolcular, akademisyenler) cevap vermişti.

Murat Belge var mıydı, hatırlamıyorum. Hissiyatım, soruşturmaya Murat Belge’nin de cevap verdiğini söylüyor. Muhtemelen ‘darbeye karşı açık mücadele yolunu seçerim’ demiştir. 28 Şubat sürecinde ‘suskunları’ oynasa da, militarizme cevaz veren bir görüş herhalde ondan sadır olmaz.

Süreç içinde,’ordu izin vermez’ gibilerden beyanatları da oldu Murat Belge’nin. Bir güvence gibi sunmasa da, ‘Ordunun irticaya, din devletine, teokrasiye izin vermeyeceğini’ şurda burda tekrarlayıp durdu. Ki, bazıları bunu bir ‘güvence’ gibi algılamıştır.”

Kekeç, Hazal Özvarış’ın gerçekleştirdiği söyleşide Belge’nin Erdoğan’ın otoriterleşmesinin darbeye zemin hazırlayabileceği yönündeki ifadelerini Menderes ve 27 Mayıs örnekleriyle eleştiriyor ve sözü, “Darbe olursa, demokrasiye geçişin daha hızlı olacağını mı söylüyorsunuz?” sorusuna Murat Belge’nin verdiği cevaba getiriyor.

Belge bu soruya karşılık, “Evet, dış ve iç konjonktür düşünüldüğünde, içeride çok daha fazla direniş olur. Onun için de ‘Çıkalım, Ankara televizyonundan ‘Biz yaptık’ diye ilan edelim, ondan sonra bize muhalefet olursa onları da yakalarız’ demezler…” diyor.

Kekeç tam buradaki “Evet... ” cevabına da çok kızıyor:

“Bu ‘evet’in altını doldurmak için bin dereden su getiriyor, darbenin ne kadar da kötü bir şey olduğuna bizleri inandırmaya çalışıyor ama yaptığı işin adlı adınca “pornografik işgüzarlık” olduğunu hesap edemiyor”

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Belge, Kekeç’in sözkonusu yazısını “duyduğunu” ancak “okumadığını” söyledi. HaberVs’nin sorularını yanıtlayan Belge, “28 Şubat Darbesi” öncesinde Kekeç’in bahsettiği gibi, “Darbe olursa ne yaparsınız” gibi bir soruyu yanıtladığını hatırlamadığını belirtti.

Belge, kendisi hakkında “suskunları oynadı” sözlerinin de gerçeği yansıtmadığını, genel olarak darbenin karşısında yer aldığını, birçok yazı yazdığını vurguladı:

“DİSK ve birtakım çevrelerden insanlar beyanatlar veriyordu. İşçisi ve işvereni ile bütün bir sivil toplum bu hükümete karşı, hala ne askeri diyorsunuz. Askerden ne bekliyorsunuz. Toplum olarak, birleşmiş siviller olarak bu işi halledin diye yazdım.”

Ahmet Kekeç’in “anlamak istediğini anlayan birisi” olduğunu ifade eden Belge, Kekeç’in “böyle anlamak istiyorum” dediği noktada artık ona anlatacağı bir şeyin olmadığını söyledi.

Söyleşiyi yapan Hazal Özvarış’ın sorusuna, anlatılan birşeyi onaylamak için “evet” dediğini belirten Belge, “Bir röportajcı acemiliği var herhalde. Ben cevap anlamında ‘evet’ demişim gibi koymuş. Benim yanıtımdaki “evet” değil, sonrasındaki açıklamalarım baz alınmalı” sözleriyle de röportajdaki “evet”e açıklık getirdi.