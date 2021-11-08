Belfast'ta maskeli insanlar otobüsü boşalttı; sokağın ortasında yaktı

T24 Dış Haberler

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta bir otobüs, 4 maskeli kişi tarafından zorla boşaltıldı ve yakıldı.

The Guardian'ın aktardığına göre maskeli insanlar pazar günü yerel saat ile 7.45 sularında çift katlı otobüse binerek yolculara aracı boşaltmalarını emretti. Maskeli kişiler daha sonra otobüsü ateşe verdi.

Saldırının birleşik İrlanda karşıtları tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği konuşuluyor. Bir haftadan kısa süre önce yine bir araç, maskeli kişiler tarafından yakılmıştı.

Kuzey İrlanda Altyapı Bakanı Nicola Mallon, saldırıya tepki göstererek, "Toplu taşıma çalışanlarımızın yine hedef alınması kabul edilemez ve iğrenç" dedi.

Bunun meydana gelen 4. benzer saldırı olduğuna dikkat çeken Mallon, "saldırganların sadece yaşadıkları topluma zarar verdiğini ifade etti.

Geçen hafta Belfast'ta iki defa birleşik İrlanda karşıtları ve milliyetçi gençler arasında kavga çıkmıştı.