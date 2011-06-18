Belediyeye 'zombi' saldırısı

T24 - Zombi yani yaşayan ölü kostümü giymiş 200 kişi bugün İngiltere'nin Leicester kentine saldırmaya hazırlanıyor.





Garip haberin garip öyküsü kısa süre önce bir Leicester sakininin belediyeye gönderdiği mektupla başladı. Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde şu soruyu soruyordu: "Belediye olarak olası bir zombi saldırısına hazır mısınız?" İzlediği filmlerden yola çıkarak böyle bir hazırlığın gerekli olduğunu da ekliyordu. Belediyenin cevabı doğal olarak "Hayır, hazır değiliz." oldu.

Gerek soru gerekse yanıt kısa sürede sosyal paylaşım sitelerinde dolaşmaya ve hararetle tartışılmaya başladı. Bunun üzerine eğlenceyi biraz daha büyütmeyi düşünen bir grup genç Facebook'ta örgütlendi ve Leicester'a bir zombi saldırısı gerçekleştirmeye karar verdi.

Fikir ilk olarak 26 yaşındaki James Dixon'dan çıkmış. Dixon belediyeye sorulan sorunun ve cevabın haberini Twitter'da görünce "Zombiler olarak saldırmak için iyi bir fırsat." mesajını atmış. Ondan sonra da yanıtlar ardı ardına gelmeye başlamış ve "saldırı" Cumartesi günü için takvime bağlanmış.

Grup belediye önündeki gösterinin ardından da yakınlardaki bir barda "kıyamet günü" partisi verecek.