Belediyeye kayyım atanmasından sonra ertelenen 2. Amed Film Festivali devam ediyor

Diyarbakır Belediyesi’ne kayyım atanmasıyla imkanları ve mekanları engellenen 2. Amed Film Festivali, dayanışmayla başladı.

4-13 Kasım tarihleri yapılması planlanan 2. Amed Film Festivali, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı’nın tutuklanması ve yerlerine kayyım atanmasıyla ertelenmişti.

Festival ekibi bir açıklama yaparak “Yenilikçi, özgün ve yaratıcı bakış açılarına ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde hakikati anlatan filmleri halkımızla buluşturacağız” demişti:

“Festivalimiz bu yıl 4-13 Kasım tarihleri arasında yapılacakken, halkın iradesine müdahale edilmiş ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları tutuklanıp yerine kayyum atanmıştır. Bu koşullarda festivalimiz belirlenen tarihler arasında gerçekleşememiştir. Ancak, kent kimliğinin ve mücadelesinin bir parçası olan festivalin yapılma gerekçeleri hâlâ orta yerde duruyor. Biz, bu koşullarda üzerimize düşen tarihi sorumluluğu yerine getirmek için festivalimizi halkın özgücü ve demokratik kitle örgütleri desteğiyle yapmaya hazırlanıyoruz.”

“Sanat, doğası gereği muhalif bir yapıya sahiptir. Her koşulda, zulmün, şiddetin ve zorbalığın karşısındadır. Hak, adalet, özgürlük, eşitlik için, kadın, çocuk, mülteci/sığınmacı, göçmen ve yoksulların hakları için, kısacası özgürce yaşanacak bir ortam için hiçbir zorlama olmaksızın, gönüllü biçimde, akıl, vicdan ve onurla yürütülen çalışmalara hiçbir şekilde mühür vurulamaz. Yenilikçi, özgün ve yaratıcı bakış açılarına ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde hakikati anlatan filmleri halkımızla buluşturacağız.”

“Gelin bulunduğunuz kentten ve ülkeden 22-25 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz 2. Amed Film Festivali’ne güç verelim!”

Şehir şehir, ülke ülke geziyor

Dün (22 Aralık) başlayan festival gösterimleri Diyarbakır'da Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cem Evi, TMMOB, Eğitim Sen 1 Nolu ve 2 Nolu Şubelerinde geçekleşiyor.

Ayrıca Diyarbakır dışında İstanbul’da Mezopotamya Sinema salonunda, Batman’da Batman Kültür ve Sanat Derneği(BART)’nde, Ankara’da Haymatlos Mekan’da, Van’da; Kıbrıs’ta Kıbrıs Üretim Sokağı Kültür Merkezi’nde ve Roma’da CSOA La Strada’da dayanışma gösterimleri yapılıyor.

Amed Film Festivali resmî Facebook sayfasından, şehirlere göre gösterim programlarına göz atabilirsiniz.

Festival’de hangi filmler var?

Festivalde yer alan filmler şöyle:

Zalzalak, Ötekiler, Azad, Orman, Pîye Min Toz Şekir, Wong Kar Waı Üzerine Kısa Bir Film, Siyah Atın Hatıraları, Gönderen: İlhan Sami Çomak, Ser, Hêk, Kurdistan Kuderê Ye, Mast, Derba Zêrîn, Kurdîstan Kurdîstan, Bağlar, Boyax Kırın, Berfeşîr, Kinostolojik, Sêşem, Lî Ser Banî Xist, Cênîya Nêêysayî, Taşa Yazılmış Hatıralar, Where is Kurdish, Koloni, Veşartî, Bihuşta Min, Özgürleşen Seyirci: Emek Sineması Mücadelesi, Kavar, Toz Bezi, Çatının Üstüne Vurdu, Kalandar Soğuğu