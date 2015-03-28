Belediyeye ait kamyonun altında kalan 6 yaşındaki Yusuf kaza anını anlattı

Sivas’ta oyun oynarken belediyeye ait kamyonun altında kalan ve yaralı kurtarılan 6 yaşındaki Yusuf Durmaz kaza anını "Ben oynuyordum, o sırada kamyonun altına girdim" diye anlattı. Durmaz’ın kalçasında 2 kırık bulunduğu, sağlık durumumu iyi olduğu öğrenildi.

Halife Yalçınkaya’nın DHA’da yer alan haberine göre, kaza, dün saat 14.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi 17’inci sokakta meydana geldi. Vali Reşit Paşa İlkokulu ana sınıfına giden Fahrettin-Şükran Durmaz çiftinin 2 oğlundan küçüğü olan Yusuf Durmaz, oynamak için dışarı çıktı. Oyuncak kum arabası ile oynadığı sırada komşuları olan belediye çalışanı 29 yaşındaki Mustafa Bulut, Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait 58 NF 991 plakalı park halindeki kamyonu çalıştırarak hareket etti. Küçük Yusuf’u fark etmeyen sürücü hareket edince, yanında oynayan Yusuf Durmaz, kamyonun sağ ön tekerinin altında kaldı.

Pencereden olayı gören bir komşusunun bağırması üzerine kamyon sürücüsü durdu. Kamyonun tekeri çocuğun kalçasının üzerinde kaldığı için aracı hareket ettirmedi. Çevreden yardıma gelenler çocuğu çıkarmayı başaramayınca itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler kamyonun altına yerleştirdikleri şişme kriko ile tekeri yukarı kaldırdıktan sonra çocuğu çıkardı.

Ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Yusuf Durmaz, acildeki ilk müdahalesinin ardından ortopedi servisinde tedaviye alındı. Çocuğun her iki kalçasında kırık tespit edilirken, sol kolunda ise kırık olmadığı ve sadece kas ezilmesi bulunduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi olmayan Yusuf Durmaz’ın tedavisi sürüyor.

’Kum arabasıyla oynuyordum’

Sağlık durumu iyi olan Yusuf Durmaz’ı hastanede yaşadığı olayı anlattı. Sokakta oyun oynadığını belirten Yusuf Durmaz, "Ben aşağıda kum arabasıyla oyun oynuyordum. O sırada kamyon çalışıyordu. Kamyonun altına girdim. Karşı komşu pencereden bakıyordu ve adama dur diyordu" diye konuştu. Olayın sonrasını hatırlamadığını belirtti. Minik Yusuf’u 9 yaşındaki ağabeyi Taha da yalnız bırakmadı. Yusuf Durmaz’ın babası Fahrettin Durmaz’ın ise kentteki bir lokantada kebap ustası olarak çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan kamyon sürücüsü Mustafa Bulut’un olay sırasında paniğe kapılıp aracı tekrar hareket ettirmemesinin, Yusuf’un hayatını kurtardığı öğrenildi.