Belediyeye ‘900'lü hat şoku

Gaziantep'in İslahiye İlçesi’nin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Uludağ’a, belediyeye ait GSM telefonlarından cinsel sohbet hatları ve ganyan bayilerinin aranıp ganyan oynandığı, chatwalk (videolu chat) yapıldığı, evinde kullandığı telefonu belediye bütçesinden ödediği iddiasıyla zimmet çıkarıldı.



İddiaya göre, belediyenin 2004 hesaplarını inceleyen Sayıştay 14'üncü Grup Şefi Uzman denetçi Kemal Koyuncuoğlu ve Uzman Denetçi Kemal Güvenç, belediyeye ait GSM’lerden çok sayıda cinsel sohbet hattının arandığını, ganyan bayilerinin aranıp ganyan oynandığını, videolu chat yapıldığını belirledi. Başkan Mehmet Uludağ’ın imza ve onayıyla, GSM faturalarının ‘özel’ ve ‘hizmet’ ayırımı yapılmadan tamamının belediye bütçesinden ödendiği anlaşıldı. Ayrıca, abone kayıtlarında ‘Elektrik-Su İşletme Müdürlüğü’ olarak geçen Türk Telekom’a ait 86210.. numaralı telefonun Başkan Uludağ’ın lojmanında kullanıldığı, telefonun 3 faturasının gecikme bedeli dahil 480 YTL 100 YKR tutarındaki borcunun belediye bütçesinden karşılandığı rapor edildi.



Toplamda, belediyeye ait GSM hatlarından ödemeleri yapılan, ancak, ayrıntılı faturaları olmayanlarla, cinsel sohbet hatlarının yanı sıra, ganyan bayileri aramaları, özel görüşmeler ve videolu chat yapıldığı düşünülen 8 bin 407 YTL 800 Ykr’nin fazla ödeme olduğu ifade edildi.



PERSONELE GECE DÜZENLENMESİ DE YASAL DEĞİL



İncelemeyi yapan belediye müfettişleri raporlarında, 29 Temmuz 2004’te belediye çalışanları ve eşleri için düzenlenen gecede verildiği belirtilen yemek için 2 bin 400 YTL’lik ödemenin de yasal olmadığını belirtti. Bu konudaki rapora, ‘Belediye görevlilerinin belediye hizmetlerini aldıkları ücret karşılığında ifa ile yükümlü kişilerdir’ ibaresi konuldu, bu nedenle ikram yapılmasının mümkün olmadığı iddia edildi.



Belediye Başkanı Mehmet Uludağ, müfettişlerin yıllık rutin denetimi sırasında ortaya çıkan iddialarla ilgili şunları söyledi:

“Faturaların ayrıntılarını inceleme şansım yok. Bu hatlar çeşitli defalar belediye çalışanlarımız tarafından kullanılıyordu. Sayıştay’ın istemi doğrultusunda gerekli incelemeleri yaptık ve 980 YTL’lik usulsüzlük görüldü ve bu para söz konusu görüşmeleri yapan kişilerden tahsil edilerek belediyeye gelir olarak kaydedildi. Belgeleri de Sayıştay’a gönderildi. Yani bu ufak bir iştir. Konu bundan ibaret.”

Başkan Mehmet Uludağ, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra lojmanında kullanılan telefonun üç aylık faturası ve belediye çalışanlarına verildiği belirtilen yemekle çıkarılan zimmet konusunda ise “O konuları bilmiyorum. Yazılı başvuruda bulunursanız konuyu inceler açıklama yaparım” yanıtını verdi.



