Belediyenin trafiğe kapattığı köprüyü, kaymakamlık açtırdı

Erol OKUR/ SİLİFKE (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Silifke ilçesinde belediyenin, güvenlik gerekçesiyle araç geçişine kapattığı tarihi köprü, Kaymakamlık tarafından yıkılma riski bulunmadığı gerekçesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Silifke Belediyesi, yıkılma tehlikesi bulunduğu ileri sürülen tarihi taşköprünün yanına yeni bir köprü inşa ettirdi. Yeni köprünün hizmete girmesi ardından eski köprü, belediye ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Tarihi köprünün giriş ve çıkış bölümlerine taş bloklar konuldu.

Kaymakamlık ise risk bulunmadığı gerekçesiyle köprüyü yeniden ulaşıma açtırdı. Kaymakam Şevket Cinbir, \"Tarihi taş köprünün yıkılması, can ve mal kaybı ile ilgili bir risk söz konusu olsa biz zaten kapatırız. Ama köprüde can ve mal kaybını gerektirecek her hangi bir durum söz konusu değil. Diyalog ve koordinasyon kurulmadan, tedbir alınmadan kum dolu bir kamyon ve dökülmüş betonları tarihi taş köprünün üzerine koymak, köprüye engeller çıkarmaya çalışmak, aynı zamanda kültür varlıklarına izinsiz müdahaledir\" dedi.

Cinbir, tarihi köprüde 2019 yılı Mayıs ayından itibaren restorasyon çalışmalarının başlayacağını da belirtti.



