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Belediyenin resmî internet sitesinde AKP üyeliği sekmesi konuldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, "Amacınız halka hizmet mi, sarayın talimatıyla AK Parti'ye üye yapmak mı?" dedi

08 Kasım 2020 09:35

Niğde'nin AKP’li Alay İlçe Belediyesi, resmî internet sitesine AKP üye kaydı linkini koydu.

Duruma tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Amacınız halka hizmet mi, sarayın talimatıyla AK Parti'ye üye yapmak mı?" dedi.

 Erkek, “Belediyenin görevi mahalli ve müşterek hizmetleri hiçbir ayrım gözetmeden yapmaktır. Sayın Kılıçdaroğlu, seçilen tüm belediye başkanlarımıza rozetlerinizi çıkarın talimatı verirken amacı buydu. Peki, bu ne? Amacınız halka hizmet mi, Sarayın talimatıyla AK Parti’ye üye yapmak mı?” ifadelerini kullandı.

 

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