Belediyenin resmî internet sitesinde AKP üyeliği sekmesi konuldu

Niğde'nin AKP’li Alay İlçe Belediyesi, resmî internet sitesine AKP üye kaydı linkini koydu.

Duruma tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Amacınız halka hizmet mi, sarayın talimatıyla AK Parti'ye üye yapmak mı?" dedi.

Erkek, “Belediyenin görevi mahalli ve müşterek hizmetleri hiçbir ayrım gözetmeden yapmaktır. Sayın Kılıçdaroğlu, seçilen tüm belediye başkanlarımıza rozetlerinizi çıkarın talimatı verirken amacı buydu. Peki, bu ne? Amacınız halka hizmet mi, Sarayın talimatıyla AK Parti’ye üye yapmak mı?” ifadelerini kullandı.