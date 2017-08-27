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Belediyenin parasını zimmetine geçirip, ortadan kayboldu

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesine bağlı Belsan Anonim Şirketi'nde görevli personel Mesut K

27 Ağustos 2017 02:40

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesine bağlı Belsan Anonim Şirketi\'nde görevli personel Mesut K., zimmetine yüklü miktarda para geçirip, sırra kadem bastı.
Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı şehir içi toplu taşımanın yapıldığı Belsan\'da 6 yıldır çalışan Mesut K., kurumun bankaya yatırılması gereken paraları zimmetine geçirdi. Yıllık izin isteyen Mesut K.\'dan şüphelenen şirket yetkilileri, kasada büyük miktarda açık olduğunu fark edip görevinin başında kalmasını istedi. Şirket yetkilileri hesapların yeniden incelenmesi için harekete geçerken, Mesut K. sırra kadem bastı.
Ortadan kaybolan Mustafa K., hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

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