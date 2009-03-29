T24 LogoT24 Logo
Politika

Belediyenin kilidi değiştirildi

İzmir'in Bayındır ilçesinde, seçim yasağı ihlal edilerek yardım dağıtıldığı iddiası üzerine, İlçe Seçim Kurulu yetkililerinin talimatıyla beled

29 Mart 2009 02:00

İzmir'in Bayındır ilçesinde, seçim yasağı ihlal edilerek yardım dağıtıldığı iddiası üzerine, İlçe Seçim Kurulu yetkililerinin talimatıyla belediyenin kapısının kilidinin değiştirildiği bildirildi.

Bayındır Belediye Başkanı Alaaddin Çapuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, AKP ilçe teşkilatının şikâyeti üzerine söz konusu uygulamaya gidildiğini öğrendiğini kaydetti.

Çapuk, şunları söyledi:

"AK Partililer, belediye binasından çeşitli yardım malzemeleri dağıtıldığı yönünde seçim kuruluna şikâyette bulunmuş. İlçe Seçim Kurulu da, seçim yasakları bitene kadar belediyemizin ana giriş kapısının kilidini değiştirdi. Yardım dağıtılması söz konusu değil, iddialar gerçek dışı."

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24