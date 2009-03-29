Belediyenin kilidi değiştirildi

İzmir'in Bayındır ilçesinde, seçim yasağı ihlal edilerek yardım dağıtıldığı iddiası üzerine, İlçe Seçim Kurulu yetkililerinin talimatıyla belediyenin kapısının kilidinin değiştirildiği bildirildi.



Bayındır Belediye Başkanı Alaaddin Çapuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, AKP ilçe teşkilatının şikâyeti üzerine söz konusu uygulamaya gidildiğini öğrendiğini kaydetti.



Çapuk, şunları söyledi:



"AK Partililer, belediye binasından çeşitli yardım malzemeleri dağıtıldığı yönünde seçim kuruluna şikâyette bulunmuş. İlçe Seçim Kurulu da, seçim yasakları bitene kadar belediyemizin ana giriş kapısının kilidini değiştirdi. Yardım dağıtılması söz konusu değil, iddialar gerçek dışı."



(AA)