Belediyenin iki kez ceza kestiği inşaat, tüm hızıyla sürüyor!

Muğla'nın Datça ilçesinde, tarihi ve doğal SİT alanının içinde kalan, imara kaplı Sarı Liman mevkiinde inşaat, mühürlenmesine rağmen devam ediyor. Hakkında iki kez para cezası kesilmesine rağmen inşaatın sürmesine tepkilere neden oldu.

Hbaertürk'te yer alan haber şöyle:

Tepki çekti, cezalar yağdı ancak inşaat durmadı. Datça'da tuğlalar yükselmeye devam ediyor. Burası, Muğla'nın Datça ilçesindeki Sarı Liman mevkii... 1'inci derece deoğal ve 3'üncü derece arkeolojij SİT alanı içerisinde yer alıyor; yani yapılaşma yasak. Ancak kısa süre önce bölgede kaçak inşaat çalışması başladı. Otel olacağı iddia edilen inşaat bir kez mühürlendi. Ancak çalışmalar durmadı. İşçilerin çalışmaya devam etmesi üzerine Datça Belediyesi İmar Müdürlüğü ekiplerince ikinci kez mühürlendi. Daha önce 26 bin lira para cezası kesilen inşaatta bu kez ceza arttırıldı. Datça Belediyesi, metrekare hesabına göre 63 bin lira ceza kesti.

İnşaatın devam etmesiyle tepkiler de her geçen gün artıyor. Kaçak inşaatın devam etmasiyle tepkiler de her geçen gün artıyor. Kaçak inşaatla ilgili belediyenin suç duyurusunun ardından Cumhuriyet savcılığının da harekete geçmesi bekleniyor. Çevredikler, çalışmaların kolluk güçlerince durdurulmasını istiyor. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, 27 Nisan'da yasal bekleme süresinin sona ermesinin ardından kaçak inşaatın belediye ekiplerince yıkılacağını açıkladı. Masrafın inşaat sahiplerinden tahsil edileceğini söyledi.

Otel iddialarınnı yalanlayan işçiler inşaatın villa olacağını söyledi. Ayrıca, çalışanlar başlarında herhangi bir yetkilinin bulunmadığını, avukat aracılığıyla kendilerini çalıştırdıklarını belirtti.