Belediyeden aldıkları başkanlık konutunun aidatını ödemeyen Gökçeklere icra

Ankara Büyükşehir Belediyesi esi başkanı Melih Gökçek’in belediyeye ait olan ve kendisinin kullandığı Başkanlık konutunu, eşi Nevin Gökçek’in ve şahsi avukatının da aralarında olduğu üç kişiden oluşan şirketin üzerine satın aldığı ortaya çıktı. Mustafa Tuna döneminde alınan Belediye Encümeni kararının ardından konutu üzerine alan Gökçeklerin biriken aidat borcu nedeniyle icraya verildiği belirlendi.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin''in haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve Melih Gökçek tarafından kullanılan başkanlık konutu geçen yıl satışa çıkarıldı. Konutu, Gökçek’in eşi Nevin Gökçek ile avukatının şirketi aldı.

Başkanlık konutunu eşinin de ortağı olduğu şirketin üzerine satın alan Gökçek’in, altı ay aidat ödemediği tespit edildi. Toplam 7 bin 464 TL aidat borcu biriken Gökçekler, site yönetimince icraya verildi.

Ankara Dokuzuncu İcra Dairesi’nce hazırlanan, “İlamsız Takiplerde Ödeme Emri” yazısına göre, geciken aidatlar nedeniyle 869 TL de faiz işledi.