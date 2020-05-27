Belediyelerin yatırım ödeneklerine Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verecek

Cumhuriyet'tenmuhalefet partileri tarafından yönetilen belediyeler salgınla birlikte düşen gelirleri nedeniyle kaynak bulmakta zorlanırken, belediyelerin yatırım nitelikli projelerine aktarılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine konulan “belediyelere yardım ödeneğinin” kullanımı da sıkı şartlara bağlandı. Proje için yardım talep eden belediye, projeye ilişkin detaylı bilgilerin yanı sıra projeyi neden kendi kaynaklarıyla gerçekleştiremediğini açıklayacak. Belediyenin güncel gelir, gider ve finansman bilgilerini bildirecek. Son kararı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.