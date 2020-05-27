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Belediyelerin yatırım ödeneklerine Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verecek

27 Mayıs 2020 08:20

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine konulan “belediyelere yardım ödeneğinin” kullanımı sıkı şartlara bağlandı. Yatırım için ödenek isteyen belediyeler, “neden kendi kaynaklarıyla gerçekleştiremediğini” açıklayacak.

 

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